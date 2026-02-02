Рестораны и кафе начали включать в чеки плату за работу генератора. Однако, как сообщили в Госпродпотребслужбе, такая практика может грозить бизнесу штрафом до 30% от стоимости заказа.

В заведениях общественного питания все чаще стала появляться отдельная плата за использование генератора, которую включают непосредственно в счет. Фотографии таких чеков распространяются по соцсетям. Однако такие действия могут противоречить законодательству и обернуться для бизнеса штрафами в размере до 30% стоимости заказа.

Об этом сообщает украинская компания по автоматизации ресторанов Poster POS со ссылкой на разъяснения Госпродпотребслужбы.

Отключение света в Украине — рестораны выставляют клиентам отдельную оплату за генератор

В компании отмечают, что среди рестораторов активно обсуждается идея вынесения расходов на генераторы в отдельную строку чека, однако законодательство этого не позволяет без четкого согласования с клиентом.

Согласно Закону Украины "О защите прав потребителей", бизнес обязан предоставлять посетителям полную и понятную информацию об услугах и их стоимости. Если же в чеке появляется позиция вроде "услуга — генератор", которую клиент фактически не заказывал, это может расцениваться как навязывание дополнительной платной услуги или введение потребителя в заблуждение.

Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор в комментарии "Главкому" пояснил, что нарушение прав потребителей не возникает в случае, если заведение заблаговременно сообщает клиентам о включении расходов на автономное электропитание в стоимость блюд или напитков. По его словам, такая информация должна быть подана в доступной и понятной форме, в частности при входе в заведение, на кассе или иным способом.

Также было отмечено, что в большинстве случаев расходы на работу генератора являются хозяйственными потерями бизнеса. Поэтому их целесообразно учитывать в конечной цене продукции, а не выносить в отдельную платную позицию в чеке.

В случае, если заведение заранее не предупреждает посетителей о дополнительной оплате за работу генератора, это считается нарушением и может привести к штрафу. За отсутствие четкой информации о ценах закон позволяет оштрафовать ресторан или кафе на сумму до 30% от стоимости проданных блюд и напитков, но не менее пяти необлагаемых минимумов (не менее 85 гривен).

В Госпродпотребслужбе пока не фиксировали обращения от потребителей относительно включения в счет оплату за работу генератора.

Ранее Фокус сообщал, что в 2025 году ресторанный бизнес в Украине был под давлением системных проблем, из-за которых новые заведения быстро закрываются.