Ресторани та кафе почали включати до чеків плату за роботу генератора. Проте, як повідомили в Держпродспоживслужбі, така практика може загрожувати бізнесу штрафом до 30% від вартості замовлення.

У закладах громадського харчування дедалі частіше почала з'являтися окрема плата за використання генератора, яку включають безпосередньо до рахунку. Світлини таких чеків ширяться соцмережами. Однак такі дії можуть суперечити законодавству та обернутися для бізнесу штрафами у розмірі до 30% вартості замовлення.

Про це повідомляє українська компанія з автоматизації ресторанів Poster POS із посиланням на роз’яснення Держпродспоживслужби.

Відключення світла в Україні — ресторани виставляють клієнтам окрему оплату за генератор

У компанії зазначають, що серед рестораторів активно обговорюється ідея винесення витрат на генератори в окремий рядок чека, однак законодавство цього не дозволяє без чіткого погодження з клієнтом.

Згідно із Законом України "Про захист прав споживачів", бізнес зобов’язаний надавати відвідувачам повну та зрозумілу інформацію про послуги і їхню вартість. Якщо ж у чеку з’являється позиція на кшталт "послуга — генератор", яку клієнт фактично не замовляв, це може розцінюватися як нав’язування додаткової платної послуги або введення споживача в оману.

Заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор у коментарі "Главкому" пояснив, що порушення прав споживачів не виникає у разі, якщо заклад завчасно повідомляє клієнтів про включення витрат на автономне електроживлення у вартість страв або напоїв. За його словами, така інформація має бути подана у доступній і зрозумілій формі, зокрема при вході до закладу, на касі чи іншим способом.

Також було зазначено, що в більшості випадків витрати на роботу генератора є господарськими втратами бізнесу. Тому їх доцільно враховувати у кінцевій ціні продукції, а не виносити в окрему платну позицію в чеку.

У разі, якщо заклад заздалегідь не попереджає відвідувачів про додаткову оплату за роботу генератора, це вважається порушенням і може призвести до штрафу. За відсутність чіткої інформації про ціни закон дозволяє оштрафувати ресторан або кафе на суму до 30% від вартості проданих страв і напоїв, але не менше п’яти неоподатковуваних мінімумів (щонайменше 85 гривень).

У Держпродспоживслужбі поки не фіксували звернення від споживачів щодо включення в рахунок оплату за роботу генератора.

Раніше Фокус повідомляв, що у 2025 році ресторанний бізнес в Україні був під тиском системних проблем, через які нові заклади швидко закриваються.