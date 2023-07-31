С начала вторжения по программе "Доступные кредиты" выдали более 130 млрд грн (инфографика)

С 24 февраля 2022 года было выдано более 33 тысяч льготных кредитов, из них 5,56 миллиарда гривен выдали на инвестиционные проекты.

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По состоянию на сегодня, 31 июля, с момента старта Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 68 128 кредитов на общую сумму 219,92 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Сообщается, что только за период с 24 по 31 июля в рамках программы выдано 738 льготных кредитов на общую сумму 2,4 миллиарда гривен.

"За время действия военного положения в Украине в рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" заключено 33 306 кредитных договоров на общую сумму 130,3 млрд грн", — говорится в сообщении.

В частности средства выделялись на следующие проекты:

5,65 млрд грн — на инвестиционные цели;

7,49 млрд грн — как антикризисные кредиты;

4,14 млрд грн — как рефинансирование предварительно полученных кредитов;

33,26 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

57,36 млрд грн — на антивоенные цели.

В Министерстве финансов Украины также сообщили, что по Государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" Фонд развития предпринимательства (ФРП), единственным участником которого является Правительство Украины в лице Министерства финансов Украины, координирующего все аспекты деятельности Фонда, заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками.

Напомним, что 27 июля сообщалось, что НБУ планирует ввести ограничения ставок по микрокредитам. А потом, возможно, регулятор установит дополнительные требования по оценке платежеспособности заемщика со стороны макрофинансовых организаций.

Кстати, 22 марта Фокус объяснял, могут ли украинцы во время войны не возвращать займы и что грозит гражданам, которые не оплачивают кредиты.