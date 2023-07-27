В Украине хотят по-новому выдавать кредиты: что нужно знать клиентам

В Национальном банке придумали, как облегчить жизнь украинцам, которые часто пользуются микрокредитами.

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Национальный банк Украины (НБУ) планирует ввести ограничение ставок по микрокредитам. А потом, возможно, регулятор установит дополнительные требования по поводу оценки платежеспособности заемщика со стороны МФО (макрофинансовые организации). Об этом сообщила начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук в ходе Ukrainian Credit Conference, 26 июля.

Она отметила, что в НБУ считают, что снижение ставок по микрокредитам поможет снизить доли неработающих кредитов.

"Сами МФО будут обращать больше внимания на платежеспособность своих клиентов, будут перестраивать свои скоринговые модели так, чтобы риски невозврата кредита свести к минимуму", — рассказала Любайчук.

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С новыми ограничениями практика выдавать по 40 кредитов клиенту, у которого нет денег, чтобы потом взымать задолженность у его родственников, закончится.

Как объяснила Ольга Любайчук, со временем Национальный банк может повысить требования к оценке платежеспособности заемщика со стороны МФО.

Напомним, недавно группа депутатов подготовила законопроект №9422 для усовершенствования государственного регулирования рынков финансовых услуг. Основная его задача — преодолеть "сверхвысокое ценообразование на рынке микрокредитования".

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Суть проблемы в том, что микрофинансовые организации повышают ставки по кредитам, чтобы перекрыть большой процент невозвратов ранее выданных займов. Эта причина вынуждает брать новые кредиты, чтобы погасить предыдущие.

Если Верховная Рада Украины поддержит законопроект, микрофинансовым организациям придется изменить свою модель ведения бизнеса. Например, как объяснил Фокусу директор департамента рисков, член правления "Юнекс Банка" Юрий Мельничук, на рынке потребительского кредитования может произойти серьезная революция.

"Модель, которую сейчас используют МФО, позволяет им обеспечивать высокую доступность кредитов для широких слоев населения благодаря чрезвычайно высоким ставкам. Фактически по этой модели несколько добросовестных заемщиков перекрывают убытки, полученные из-за неуплаты по кредиту десятка других", — отметил он.

С принятием документа предельная стоимость потребительских кредитов снизится до 365% годовых, поэтому приведенная выше кредитная модель МФО больше не сможет существовать, говорит Мельничук.

К слову, ранее Фокус объяснял, могут ли украинцы во время войны не возвращать займы и что грозит гражданам, которые не оплачивают кредиты.