В парламенте зарегистрировали проект закона, который претендует на революцию в сфере быстрого кредитования, ведь его принятие заставит микрофинансовые компании пересмотреть условия своих займов. Опрошенные Фокусом эксперты говорят: получить быстрый кредит до зарплаты станет cложнее.

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Группа депутатов подготовила законопроект №9422 по усовершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг. Основная его задача — преодолеть "сверхвысокое ценообразование на рынке микрокредитования". Проблема в том, что микрофинансовые организации (МФО) повышают ставки по кредитам, чтобы перекрыть большой процент невозвратов ранее выданных займов. Эти же сверхвысокие ставки заставляют заемщиков брать новые кредиты, чтобы погасить предыдущие. От этого замкнутого круга больше всего страдают малообеспеченные, ради которых парламент и инициирует ограничение стоимости быстрых беззалоговых кредитов. Фокус исследовал, что может измениться в случае принятия законопроекта №9422.

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"Средний размер займа, который берет человек в микрофинансовой компании, составляет 5000 грн с дневной ставкой 2,5% (средняя ставка по этому сегменту рынка). Через 14 дней, что является наиболее популярным сроком кредитования, человек должен вернуть средства на общую сумму 6750 грн. То есть стоимость кредитных средств в денежном выражении составляет 1750 грн. Сейчас в Украине минимальная зарплата составляет 6700 грн в месяц, а после налогообложения составляет соответственно 5393,5 грн. То есть доступный доход лица на эти 14 дней составляет 2696,75 грн. Соответственно, потребителю, совокупный доход которого составляет минимальную заработную плату, придется за две недели пользования таким кредитом отдать более 60% от своего доступного дохода", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Стоимость займа для малообеспеченных категорий населения не должна превышать 20% дохода, отмечают авторы инициативы Фото: Анна Кудрик (коллаж)

Совокупная стоимость кредита для малообеспеченных потребителей не должна превышать 20% от их дохода, считают народные депутаты и предлагают ввести показатель "дневная процентная ставка по потребительскому кредиту".

Кроме того, проект закона №9422 предлагает:

установить максимальный размер дневной процентной ставки по потребительскому кредиту на уровне 1% в день от его общего размера ;

; обязать указывать в договоре о потребительском кредите информацию о дневной процентной ставке;

запретить кредитодателю и новому кредитору требовать уплаты любых платежей, не указанных в договоре и/или не учтенных в расчете дневной процентной ставки;

наделить НБУ полномочиями устанавливать дополнительные требования к оценке кредитоспособности заемщика, а также к составляющим расчета дневной процентной ставки;

обязать кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам хотя бы в одно из бюро кредитных историй, осуществлять оценку кредитоспособности потребителя с учетом требований, установленных законодательством.

В случае принятия законопроекта МФО придется изменить свою бизнес-модель, уподобляя ее банковской

Серьезная революция: как принятие инициативы №9422 повлияет на МФО

Если ВРУ поддержит законопроект, микрофинансовым организациям придется изменить свою модель ведения бизнеса.

"Рынок потребительского кредитования ждет серьезная революция, — говорит Юрий Мельничук, директор департамента рисков, член правления "Юнекс Банка".— Модель, которую сейчас используют МФО, позволяет им обеспечивать высокую доступность кредитов для широких слоев населения благодаря чрезвычайно высоким ставкам. Фактически по этой модели несколько добросовестных заемщиков перекрывают убытки, полученные из-за неуплаты по кредиту десятка других".

С принятием документа предельная стоимость потребительских кредитов снизится до 365% годовых, поэтому приведенная выше кредитная модель МФО больше не сможет существовать, считает Мельничук.

Средняя номинальная годовая процентная ставка по быстрым кредитам превышает 1000%, что загоняет заемщика в долговую ловушку Фото: pexels.com

"МФО, которые сейчас выдают займы почти без ограничений и фактически мгновенно и круглосуточно, требуя от заемщика только паспорт и код, будут вынуждены менять подходы, приближая их к банковским", — продолжил банкир.

Вместе с тем, законопроектом вводятся жесткие штрафы для МФО. Так, несоблюдение требований закона относительно максимального размера дневной процентной ставки — от 85 000 грн до 170 000 грн за каждый такой случай.

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Спрогнозировать последствия как для потребителей, так и для поставщиков финуслуг очень трудно, говорит Алла Савьюк, президент Всеукраинской ассоциации финансовых компаний (ВАФК). Все будет зависеть от того, какая предельная ставка будет законодательно определена и достаточно ли времени на адаптацию будет предоставлено участникам рынка.

"Компаниям для реализации нововведений нужно доработать кредитные продукты, информационные системы, настроить скоринг и др. Соответственно, такие кардинальные изменения требуют времени и привлечения значительных ресурсов", — отметила она.

А что с кредитной историей? Как будут выдавать быстрые кредиты компании

С принятием инициативы граждане более обдуманно будут брать быстрые займы, что особенно актуально в условиях военного времени, говорят специалисты Фото: pexels.com

"Этот законопроект направлен на противодействие системе быстрых кредитов, участники которой, частично пользуясь неполнотой информации, за большие средства кредитуют людей. Заемщики реально не понимают, насколько это большие средства", — отметил финансовый аналитик Ярослав Жалило.

Такие изменения, особенно в условиях действия военного положения, положительные, говорит адвокат адвокатского бюро "ЮФ "Семенова и Партнеры" Марина Семенова.

"Дневную процентную ставку предложено ввести с целью защиты прав потребителей финансовых услуг. Поскольку сейчас дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка — более 1000% годовых, что приводит к чрезмерной нагрузке на потребителя. Кроме того, большая ставка по кредитам повышает риск невозврата кредитов", — пояснила она.

В случае принятия законопроекта кредитная история граждан будет иметь значение, а новый заем клиенты компаний будут брать более сознательно

Кроме того, инициатива существенно повышает значение кредитной истории.

"Поскольку ограничение процентной ставки приведет к автоматическому пересмотру компаниями своих скоринговых моделей, то получить кредит для клиента станет труднее. Конкуренция между компаниями за надежного клиента возрастет", — отметила Алла Савьюк.

Таким образом, системные неплатежи по кредиту, регулярные просрочки и большая задолженность станут непреодолимыми обстоятельствами для выдачи займов, прогнозируют специалисты. Повысить требования к оценке кредитоспособности потенциального заемщика может и НБУ.

Депутаты хотят обязать МФО передавать данные о потребительских кредитах как минимум в одно бюро кредитных историй Фото: pexels.com

"Нацбанк может, например, обязать кредиторов требовать у потенциального заемщика справку о доходах, — предполагает Юрий Мельничук. — Психологически требование взять справку с работы или даже просто выписку с банковского счета побуждает потенциального заемщика более взвешенно оценивать собственные финансовые возможности".

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Поэтому часть украинцев, которая не сможет пройти проверку кредитоспособности, не получит кредит ни в одном из учреждений, добавил Мельничук.

Впрочем, спрос на беззалоговые краткосрочные кредиты вряд ли упадет, говорят в ВАФК. В целом же от нововведения должны выиграть обе стороны — и заемщик, и кредитор. Первые получат справедливые условия кредитования, а кредиторы — более надежных заемщиков.

Контроль над банками расширится: что еще изменит законопроект

Депутаты также предлагают расширить полномочия НБУ во время проверок банков.

"Уполномоченные НБУ лица имеют право во время проведения инспекционной проверки банка присутствовать на общем собрании участников такого банка, заседаниях совета банка, правления банка и комитетов банка, а руководители такого банка обязаны заблаговременно информировать уполномоченных НБУ лиц о проведении таких коллегиальных органов банка, с предоставлением информации о вопросах, которые планируются к рассмотрению, и обеспечивать возможность их участия в таких собраниях/заседаниях", — отметил Александр Руденко, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

НБУ может обязать МФО требовать у заемщика справку о доходах. Это усложнит гражданам получение займа, говорят специалисты.

Также депутаты хотят разрешить уполномоченным НБУ лицам при проведении проверки получать документы/информацию путем удаленного доступа с использованием информационно-коммуникационных технологий.

"Возможность установления удаленного доступа, с одной стороны, может привести к неэффективности проверки и сокрытия информации отдельными банками, а с другой, потери банковской информации и персональных данных клиентов", — предостерегла адвокат Марина Семенова.

Банки, которые соответствуют критериям неплатежеспособности, должны будут подать в НБУ программу капитализации Фото: pexels.com

Кроме того, проект закона вводит дополнительные требования к банкам, в отношении которых НБУ на период военного положения не может принять решение об отнесении к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала и/или норматива достаточности основного капитала на 50% и более от минимального уровня. В частности, законопроектом предлагается установить, что НБУ не относит банк к категории неплатежеспособных, при условии, что банк :

в течение действия военного положения в Украине подал регулятору программу капитализации,

обеспечивает выполнение согласованной НБУ программы в определенные в ней сроки.

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"Итак, в случае принятия законопроекта №9244 как закона, банки, которые на день вступления в силу соответствующего ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования государственного регулирования рынков финансовых услуг" соответствуют критериям отнесения его к категории неплатежеспособных, определенным в п. 2 ч. 1 ст. 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", должны подать в НБУ программу капитализации", — подчеркнул Руденко.

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