"Карта уже недействительна": кому банк может закрыть все счета

Банки являются субъектами первичного финансового мониторинга, и это влияет на решение банков по обслуживанию клиентов. Если клиенту присвоен высокий риск, банк имеет право расторгнуть договор и закрыть все его текущие и карточные счета.

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Согласно действующему законодательству, банк, как субъект первичного финансового мониторинга, обязан отказаться от установления или поддержания деловых отношений, если клиент не предоставил всех необходимых для осуществления надлежащей проверки документов или сведений или банк установил клиенту неприемлемо высокий риск. Об этом пишет Фокус в статье "Ваш счет закрывается". Почему банк может расторгнуть договор с клиентом и вернет ли средства".

Как объяснила главный бухгалтер юридической компании GLS Наталья Бута, банк устанавливает неприемлемо высокий риск деловых отношений в отношении клиентов в случаях, определенных Законом №361-IX от 06.12.2019 и в других случаях, определенных банком самостоятельно во внутренних документах относительно:

клиентов, в отношении которых у банка по результатам изучения подозрительной деятельности клиента есть обоснованные подозрения об осуществлении ими операций ВК/ФТ (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и/или финансирование распространения оружия массового уничтожения), других преступлений;

клиентов, в отношении которых у банка есть основания полагать, что они являются компаниями-оболочками.

Наталья Бута пояснила: в соответствии с законодательством, банк обязан отказаться от установления деловых отношений, в том числе путем расторжения деловых отношений, закрытия счета/отказаться от проведения финансовой операции в случае:

если установление данных, позволяющих установить конечных бенефициарных владельцев, невозможно или если у банка возникает сомнение относительно того, что лицо выступает от собственного имени;

установления клиенту неприемлемо высокого риска или непредоставления клиентом необходимых для осуществления надлежащей проверки документов или сведений ;

или ; представления клиентом недостоверной информации;

выявление в порядке, установленном соответствующим банком, что другое финансовое учреждение, с которым установлены корреспондентские отношения, является банком-оболочкой и/или поддерживает корреспондентские отношения с банком-оболочкой;

если осуществление идентификации лица, от имени или в интересах которого проводится финансовая операция, и установление его конечного бенефициарного собственника по финансовой операции невозможно.

Нарушение в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов — одно из главных оснований, когда банк имеет право прекратить деловые отношения с клиентом Фото: Pexels

"Банк, как субъект первичного финансового мониторинга, имеет право отказаться от проведения подозрительной финансовой операции. В таком случае, банк обязан в течение одного рабочего дня, но не позднее следующего рабочего дня со дня отказа, сообщить специально уполномоченному органу о попытках проведения финансовых операций и о лицах, которые имеют счет или намеревались открыть счет/установить деловые отношения и/или провести финансовые операции или с которыми расторгнуты деловые отношения (закрыт счет), а также о проведении финансовых операций по зачислению средств, поступивших на счет такого клиента, и о финансовых операциях, в проведении которых было отказано", — рассказал Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

Итак, нарушение клиентом норм законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов — одно из главных оснований, когда банк имеет право прекратить деловые отношения с клиентом — расторгнуть договор и закрыть все счета клиента.

Как ранее сообщал Фокус, расторжение договоров по инициативе банка и его право на такой шаг регулируется Гражданским кодексом Украины. Банк может закрыть счет клиента на основании ст.1075 ГКУ в случае отсутствия операций по счету клиента в течение трех лет подряд и отсутствия остатка денежных средств на этом счете, а также при наличии оснований, указанных в законе "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".