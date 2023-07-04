"Ваш счет закрывается". Почему банк может разорвать договор с клиентом и вернет ли деньги

В Украине ряд законодательных актов предусматривает, что банк в одностороннем порядке может разорвать отношения с клиентом. Фокус выяснил, должен ли банк предупредить клиента об этом, а также, что будет со средствами на счетах тех, кому банк решит отказать в обслуживании.

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В конце июня клиенты ПриватБанка начать получать уведомления о внесении изменений в действующие договоры. В частности, речь идет о том, что банк внес изменения в Условия и Правила предоставления банковских услуг в части "Расторжение договора и закрытие счетов". Теперь, если клиент получил отказ в продолжении деловых отношений, банк автоматически спишет со счета сумму его задолженности по кредиту (конечно, если у клиента был непогашенный кредит). Однако это касается не всех клиентов, с которыми банк решит расторгнуть договор, а только тех, с кем отношения завершены из-за несоблюдения действующего законодательства о незаконном использовании и получении средств. Фокус исследовал, когда банки могут инициировать прекращение деловых отношений с клиентом и что происходит со средствами на счетах таких клиентов.

Много оснований: каковы главные причины для банка попрощаться с клиентом-физлицом

Сегодня вопросы расторжения банковских договоров регулируют несколько основных законов. Как сообщил Фокусу юрист ЮФ GRACERS Сергей Савинский, основания для расторжения деловых отношений и право банка расторгнуть договор с клиентом предусмотрено Гражданским кодексом Украины, а также рядом других документов, в частности законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", Налоговым кодексом Украины, законом "О банках и банковской деятельности", нормативами НБУ и правилами самих банков.

Чаще всего банки идут на расторжение сотрудничества тогда, когда клиент длительное время не пользуется услугами — нет ни движения средств по его счету, ни самих средств на счете

Наталья Бута, главный бухгалтер юридической компании GLS, говорит, что на основании ст.1075 ГКУ банк может закрыть счет клиента в случае:

отсутствия операций по счету клиента в течение трех лет подряд и отсутствия остатка денежных средств на этом счете;

подряд и денежных средств на этом счете; наличия оснований, предусмотренных Законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" №361-IX от 06.12.2019;

и финансированию распространения оружия массового уничтожения" №361-IX от 06.12.2019; наличия оснований, предусмотренных Налоговым кодексом Украины.

"Таким образом, регулируют вопросы расторжения банковских договоров: ГКУ, НКУ и Закон Украины о финмониторинге №361-IX от 06.12.2019", — сообщила Наталья Бута.

Существует много оснований, когда банк может и даже обязан прекратить деловые отношения с клиентом Фото: Анна Кудрик (коллаж)

В банках объясняют: стандартные договоры всех банков содержат пункты о возможности расторжения договора по инициативе финансового учреждения.

"Ведь в соответствии с Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" банки обязаны проводить на постоянной основе мониторинг деловых отношений и финансовых операций клиента, осуществляемых в процессе таких отношений, на предмет соответствия таких финансовых операций имеющейся у субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте, его деятельности и риске (в том числе, в случае необходимости, об источнике получения доходов, связанных с финансовыми операциями)", — говорит Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

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Чаще всего банки идут на расторжение сотрудничества тогда, когда клиент длительное время не пользуется услугами — нет ни движения средств по его счету, ни самих средств (остатка). "Гражданским кодексом предусмотрено, если отсутствуют операции в течение трех лет и ноль на счете, банк может отказаться от отношений с клиентом. Также банк может пойти на расторжение договора из-за нарушений, указанных в законе "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов...", там большой перечень — это рискованные операции, операции с контрагентами из России или Беларуси и другие. Также есть основания, когда сумма на счете меньше минимальной, предусмотренной договором банковского счета. Второй момент — если отсутствуют операции в течение года, если иное не установлено договором. Ключевые случаи — это отсутствие средств на счете или отсутствие банковских операций в течение длительного времени", — рассказал Сергей Савинский.

Если клиент или его представитель предоставляют банку недостоверную информацию или подают информацию с целью введения в заблуждение банк, то это - основание для расторжения договора с клиентом

Дмитрий Замотаев пояснил: банк, как субъект первичного финансового мониторинга, обязан отказаться от установления (поддержания) деловых отношений или отказать клиенту в открытии счета или обслуживании в таких случаях:

если при осуществлении идентификации и/или верификации клиента невозможно установить конечных бенефициарных владельцев, если у банка возникает сомнение относительно того, что лицо выступает от собственного имени; если клиент не предоставил всех необходимых для осуществления надлежащей проверки документов или сведений или банком установлен клиенту неприемлемо высокий риск; в случае представления клиентом или его представителем недостоверной информации или представления информации с целью введения в заблуждение субъекта первичного финансового мониторинга; если осуществление идентификации лица, от имени или в интересах которого проводится финансовая операция, и установление его конечного бенефициарного собственника или выгодополучателя (выгодоприобретателя) по финансовой операции невозможно.

То есть, нарушение норм законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов — очень важное основание, чтобы банк решил прекратить деловые отношения с клиентом и расторг договор.

Надо ли предупреждать? Как банк информирует клиента о расторжении договора

Наталья Бута говорит, что детали, каким образом банк проводит процедуру расторжения деловых отношений, должны указываться в договоре банковского обслуживания — то есть, договоре, который подписывает клиент перед открытием счета в банке.

"Процедура расторжения договора по инициативе банка определяется каждым банком самостоятельно и должна быть доведена до сведения клиента, как часть договора. Как правило, банк в письменном виде уведомляет клиента об имеющихся основаниях расторжения договора и определяет конечный срок, в течение которого клиент или должен исправить имеющиеся замечания, или договор будет расторгнут", — говорит Дмитрий Замотаев. Конечно, эксперт говорит об имеющихся замечаниях, которые имеют место, когда клиент своими операциями вызвал пристальное внимание банковского финмониторинга.

В договоре банковского счета или комплексного банковского обслуживания подробно прописана процедура расторжения договора по инициативе банка Фото: УНИАН

"Лицо, заключая договор, должно ознакомиться с деталями договора, где говорится об основаниях расторжения договора банком. Часто имеем ситуации — расторгли договор, клиента не предупредили — не прислали имейл или письмо. Но в договоре определено, когда именно банк может расторгнуть договор. Лицо, совершающее определенные действия, которые могут привести к расторжению отношений, должно осознавать, какие именно нарушения могут к этому привести", — говорит Сергей Савинский.

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Фокус исследовал условия договора банковского счета одного из крупных украинских банков. И там нашел пункт 8 "Порядок изменения и расторжения Договора". В частности, речь идет о том, что "банк может расторгнуть этот договор в одностороннем порядке и закрыть счет, если операции по счету не будут осуществляться в течение трех лет подряд и на счете не будет остатка средств, или возникнут основания для отказа от поддержания с клиентом деловых отношений, в частности, в случае установления клиенту неприемлемо высокого риска по результатам оценки или переоценки риска или непредоставления клиентом необходимых для его изучения документов или информации (сведений), а также в других случаях, установленных положениями действующего законодательства".

Детали, когда именно и каким образом банк должен сообщить о решении разорвать отношения с клиентом, должны быть в договоре Фото: Pexels

Также в тексте договора банк обещает уведомить клиента о расторжении договора не позднее чем за 45 календарных дней до даты его расторжения с указанием в сообщении причин, дающих ему право на такое одностороннее расторжение этого договора, и даты его расторжения. Следовательно, детали, когда именно банк должен сообщить о решении расторгнуть отношения с клиентом, должны быть в договоре. Однако, как выяснил Фокус, срок отличается: некоторые банки в договоре указывают об уведомлении клиента за 45 дней до расторжения договора, а некоторые — за 30 дней.

Обычно в договоре банк указывает, что уведомит клиента о завершении деловых отношений за 30 или за 45 дней до даты расторжения договора

Сообщение может быть отправлено клиенту через почтового оператора, через электронную почту или через смс-сообщение. Причем, в договоре банк может указать и основания, когда такое информирование о расторжении договора не будет осуществляться. "В случае расторжения договора и закрытия счета по основаниям отсутствия операций в течение трех лет подряд и отсутствия остатка денежных средств на этом счете уведомление клиента о расторжении договора не осуществляется", — говорится в условиях договора банковского обслуживания физических лиц одного из крупных украинских банков.

Деньги, кредиты, депозиты: что происходит со средствами в случае расторжения деловых отношений с банком

По словам Натальи Буты, после принятия банком решения о расторжении деловых отношений остаток денежных средств на счете клиента в любом случае возвращается клиенту. Это может быть сделано в наличной форме через кассу банка или же безналичной — через перевод остатка на счет, номер которого клиент предоставит банку.

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Что касается кредита, то Наталья Бута считает, что банк имеет право списать сумму задолженности. "Банк имеет право списывать средства со счета для погашения кредита, но если клиент дал на это согласие и это предусмотрено условиями договора", — говорит Наталья Бута.

Дмитрий Замотаев объясняет: каждый банк самостоятельно определяет процедуру возврата средств со счетов клиента, которые были закрыты по инициативе банка. "В большинстве случаев средства возвращаются через кассу банка или перечислением по предоставленным реквизитам. В то же время, если клиент имеет кредитную задолженность перед банком, то банк может перечислить средства в счет погашения кредитной задолженности, но это должно быть прописано в соответствующих договорах с клиентами", — сообщил Дмитрий Замотаев.

Если банк не планирует блокировать средства на счете клиента, то все средства со счета будут выданы клиенту через кассу или через перевод на другой счет Фото: УНИАН

Однако, в итоге, как и когда будут возвращать средства со счетов клиента, с которым банк разорвал договор, зависит еще и от оснований, в соответствии с которыми банк решил попрощаться с клиентом. Ведь в случае нарушения Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов" банк обязан заблокировать средства клиента.

"Если договор расторгается из-за подозрения в отмывании средств, могут средства блокироваться на счете, пока не будет соответствующего решения суда. Те средства могут быть, как вещественное доказательство", — говорит Сергей Савинский.

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В банковском договоре, текст которого изучил Фокус, тоже говорится о такой ситуации. А именно — что банк обязан заморозить без предварительного уведомления клиента активы, связанные с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием.