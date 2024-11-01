"Отстроитесь — отдадите": Варшава предложила Украине покупать польское оружие в кредит

По словам Радослава Сикорского, рассчитаться за вооружение можно будет после того, как Украина отстроится. Министр также призвал "проявить понимание" к президенту Зеленскому, "которому сейчас нелегко".

Related video

Польша предлагает Украине закупать оружие польского производства в кредит. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Он пояснил, что правительство Дональда Туска внесло предложение о так называемом "оборонном кредите" для Украины.

"Это можно было сделать с самого начала: давайте, покупайте на польских заводах в кредит, а когда отстроитесь — отдадите", — сказал Сикорский.

Министра иностранных дел Польши также спросили о недавних словах президента Украины Владимира Зеленского о том, что Польша нашла еще одну причину не передавать Украине самолеты МиГ-29.

"Мы исследовали источник этого заявления. Это было большее, спонтанное заявление о том, как идет война. Не то, чтобы президент специально набросился на Польшу, просто Украина находится в сложной ситуации", — отметил Сикорский.

Он отметил, что Польша является единственной страной ЕС и НАТО, которая имеет соседями Россию и Украину, а затем имеет "свои оборонные потребности".

"Как министры польского правительства, господин Косиняк-Камыш, вице-премьер-министр, и я, мы должны держать эту войну как можно дальше от наших границ", — подчеркнул Сикорский.

Наконец польский министр отметил, что Украина действительно переживает тяжелые времена и призвал "проявить понимание" к президенту Зеленскому, "которому сейчас нелегко".

Напомним, 31 октября Владимир Зеленский заявил, что Польша не передает Украине МиГ-29, несмотря на договоренности с НАТО.

1 ноября в Польше ответили на заявление Зеленского об отказе передавать МиГ-29.