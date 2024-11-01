"Відбудуєтесь — віддасте": Варшава запропонувала Україні купляти польську зброю у кредит

За словами Радослава Сікорського, розрахуватись за озброєння можна буде після того, як Україна відбудується. Міністр також закликав "проявити розуміння" до президента Зеленського, "якому зараз нелегко".

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Польща пропонує Україні закуповувати зброю польського виробництва у кредит. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Він пояснив, що уряд Дональда Туска вніс пропозицію про так званий "оборонний кредит" для України.

"Це можна було зробити з самого початку: давайте, купуйте на польських заводах в кредит, а коли відбудуєтесь — віддасте", — сказав Сікорський.

Міністра закордонних справ Польщі також запитали про нещодавні слова президента України Володимира Зеленського про те, що Польща знайшла ще одну причину не передавати Україні літаки МіГ-29.

"Ми дослідили джерело цієї заяви. Це була більша, спонтанна заява про те, як іде війна. Не те, щоб президент спеціально накинувся на Польщу, просто Україна перебуває у складній ситуації", — зазначив Сікорський.

Він наголосив, що Польща є єдиною країною ЄС і НАТО, яка має сусідами Росію та Україну, а відтак має "свої оборонні потреби".

"Як міністри польського уряду, пан Косіняк-Камиш, віцепрем'єр-міністр, і я, ми повинні тримати цю війну якомога далі від наших кордонів" — підкреслив Сікорський.

Насамкінець польський міністр зазначив, що Україна дійсно переживає важкі часи та закликав "проявити розуміння" до президента Зеленського, "якому зараз нелегко".

Нагадаємо, 31 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Польща не передає Україні МіГ-29, попри домовленості з НАТО.

1 листопада у Польщі відповіли на заяву Зеленського про відмову передавати МіГ-29.