Когда банк говорит "прощай": имеет ли право банк автоматически списать сумму задолженности

Финансовые учреждения, принимая решение о расторжении договора с клиентом-физлицом, могут прибегнуть к автоматическому списанию суммы задолженности по кредиту с клиентского счета. Фокус узнал, имеют ли банки на это право и почему вообще могут решить разорвать деловые отношения.

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Расторжение договоров по инициативе банка и его право на такой шаг регулируется Гражданским кодексом Украины. И на основании ст.1075 ГКУ банк может закрыть счет клиента в случае отсутствия операций по счету клиента в течение трех лет подряд и отсутствия остатка денежных средств на этом счете, а также при наличии оснований, указанных в законе "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Об этом Фокусу рассказала Наталья Бута, главный бухгалтер юридической компании GLS.

По ее словам, моментом расторжения договора в одностороннем порядке является:

следующий день после окончания срока, который предусмотрен в договоре после получения клиентом уведомления о расторжении договора;

момент, когда банк получил ответ на свое уведомление с согласованием расторгнуть договор;

день вступления в силу судебного решения о расторжении договора.

По словам Натальи Буты, в случае расторжения договора по инициативе банка остаток денежных средств на счете клиента возвращается клиенту. Что же касается кредитов, то эксперт объяснила — здесь все зависит от параметров договора.

"Банк имеет право списывать средства со счета для погашения кредита, но если клиент дал на это согласие и это предусмотрено условиями договора", — говорит Наталья Бута.

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Ранее Фокус писал, что Нацбанк разрешил небанковским финансовым учреждениям снимать какую угодно сумму иностранной валюты со своих счетов в банках. В НБУ надеются таким образом расширить предложение банкнот иностранной валюты без износа и стабилизировать ситуацию с обменом наличной валюты.

Напомним, в связи со вступлением в силу закона №3048-IX меняется возможность использования средств на арестованных счетах. Если ранее во время военного положения клиенты, сумма задолженности которых по исполнительным производствам не превышала 100 тыс. грн, имели возможность свободно распоряжаться своими деньгами на арестованных счетах, то теперь расходные операции с текущего счета можно осуществлять только в пределах двух минимальных зарплат (13,4 тыс. грн) в течение одного месяца.