Коли банк каже "прощавай": чи має право банк автоматично списати суму заборгованості

Фінансові установи, ухвалюючи рішення про розірвання договору з клієнтом-фізособою, можуть вдатися до автоматичного списання суми заборгованості за кредитом з клієнтського рахунку. Фокус дізнався, чи мають банки на це право та чому взагалі можуть вирішити розірвати ділові відносини.

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Розірвання договорів за ініціативою банку та його право на такий крок регулюється Цивільним кодексом України. І на підставі ст.1075 ЦКУ банк може закрити рахунок клієнта у разі відсутності операцій за рахунком клієнта протягом трьох років підряд та відсутності залишку грошових коштів на цьому рахунку, а також за наявності підстав, зазначених у законі "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Про це Фокусу розповіла Наталія Бута, головний бухгалтер юридичної компанії GLS.

За її словами, моментом розірвання договору в односторонньому порядку є:

наступний день після закінчення строку, який передбачений в договорі після отримання клієнтом повідомлення про розірвання договору;

момент, коли банк отримав відповідь на своє повідомлення із погодженням розірвати договір;

день набуття чинності судового рішення про розірвання договору.

За словами Наталії Бути, в разі розірвання договору за ініціативою банку залишок грошових коштів на рахунку клієнта повертається клієнту. Що ж стосується кредитів, то експертка пояснила – тут все залежить від параметрів договору.

"Банк має право списувати кошти з рахунку для погашення кредиту, але якщо клієнт дав на це згоду і це передбачено умовами договору", — каже Наталія Бута.

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Раніше Фокус писав, що Нацбанк дозволив небанківським фінансовим установам знімати яку завгодно суму іноземної валюти зі своїх рахунків у банках. У НБУ сподіваються таким чином розширити пропозицію банкнот іноземної валюти без зношення та стабілізувати ситуацію з обміном готівкової валюти.

Нагадаємо, у зв’язку з набуттям чинності законом №3048-IX змінюється можливість використання коштів на арештованих рахунках. Якщо раніше під час воєнного стану клієнти, сума заборгованості яких за виконавчими провадженнями не перевищувала 100 тис. грн, мали можливість вільно розпоряджатись своїми грошима на арештованих рахунках, то тепер видаткові операції з поточного рахунку можна здійснювати лише в межах двох мінімальних зарплат (13,4 тис. грн) протягом одного місяця.