Карта заблокована. В ПриватБанку пояснили, як банки блокуватимуть гроші боржників

В Україні поновили блокування коштів на рахунках, арештованих через виконавче провадження. В ПриватБанку у відповідь на запит Фокусу пояснили, з чим це пов’язане і як діяти, якщо гроші заблокували.

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В травні 2023 року українські банки знову почали блокувати картки українців за борги, про що Фокус детально розповідає у своєму новому огляді "Масове блокування рахунків. Які обмеження загрожують мільйонам клієнтів банків України".

В ПриватБанку у відповідь на запит Фокусу нагадали, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України банківська система перейшла в режим найбільшого сприяння задоволенню потреб клієнтів. Й у рамках цієї тенденції до скасування воєнного стану в України фізособи отримали можливість здійснювати видаткові операції з рахунків, на які накладений арешт органами державної виконавчої служби або приватними виконавцями, за умови, що сума стягнення не перевищує 100 тис. грн.

Воєнний стан в Україні триває, але ця практика, до якої встигли звикнути українці, вже пішла в минуле.

В ПриватБанку наголошують, що у зв’язку з набуттям чинності законом №3048-IX змінюється можливість використання коштів на арештованих рахунках. Тобто, якщо раніше під час воєнного стану клієнти, сума заборгованості яких за виконавчими провадженнями не перевищувала 100 тис. грн, мали можливість вільно розпоряджатись своїми грошима на арештованих рахунках, то тепер видаткові операції з поточного рахунку можна здійснювати лише в межах двох мінімальних зарплат (13,4 тис. грн) протягом одного місяця.

Щоб отримати можливість скористатися арештованими коштами в межах цієї суми необхідно звернутися до виконавця, який наклав арешт на рахунок із заявою про визначення поточного рахунку в банку для здійснення видаткових операцій. У заяві необхідно зазначити номер поточного рахунку й назву банку, де цей рахунок відкритий.

Важливо

Масове блокування рахунків. Які обмеження загрожують мільйонам клієнтів банків України

"Боржникам, рахунки яких у результаті запроваджених нововведень будуть заблоковані рекомендуємо не чекати на ініціативу виконавців, а ініціювати процедуру визначення поточного рахунку фізичної особи – боржника у банку для здійснення видаткових операцій, тобто контактувати з виконавцями", — радять в ПриватБанку.

Якщо на рахунках клієнта достатньо коштів для врегулювання заборгованості і є воля боржника на їх списання заради виконання зобов’язань й розблокування рахунків, у ПриватБанку радять самостійно повідомити про це виконавця. Останній може ініціювати дебетову платіжну інструкцію про списання коштів з рахунків боржника, що означає погашення боргів з наступним зняттям арештів з коштів на рахунках.

Також у відповідь на запит Фокусу в ПриватБанку зазначили, що для уникнення непорозумінь клієнтам, які під час дії воєнного стану вже розрахувалися з боргами, варто проконтролювати дії виконавців щодо надання банкам відповідних документів про скасування арештів у зв’язку з погашенням боргу. Адже є непоодинокі випадки блокування рахунків у зв’язку з вже погашеними борговими зобов’язаннями.

Нещодавно Фокус також писав про розширення підстав для розкриття банками банківської таємниці.