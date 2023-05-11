Карта заблокирована. В ПриватБанке объяснили, как банки будут блокировать деньги должников

В Украине возобновили блокировку средств на счетах, арестованных в процессе исполнительного производства. В ПриватБанке в ответ на запрос Фокуса объяснили, с чем это связано и как действовать, если деньги заблокировали.

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В мае 2023 года украинские банки снова начали блокировать карточки украинцев за долги, о чем Фокус подробно рассказывает в своем новом обзоре "Массовое блокирование счетов. Какие ограничения угрожают миллионам клиентов банков Украины".

В ПриватБанке в ответ на запрос Фокуса напомнили, что с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины банковская система перешла в режим наибольшего содействия удовлетворению потребностей клиентов. В рамках этой тенденции до отмены военного положения в Украине физлица получили возможность осуществлять расходные операции со счетов, на которые наложен арест органами государственной исполнительной службы или частными исполнителями при условии, что сумма взыскания не превышает 100 тыс. грн.

Военное положение в Украине продолжается, но эта практика, к которой успели привыкнуть украинцы, уже ушла в прошлое.

В ПриватБанке отмечают, что в связи со вступлением в силу закона №3048-IX меняется возможность использования средств на арестованных счетах. То есть если раньше во время военного положения клиенты, сумма задолженности которых по исполнительным производствам не превышала 100 тыс. грн, имели возможность свободно распоряжаться своими деньгами на арестованных счетах, то теперь расходные операции с текущего счета можно осуществлять только в пределах двух минимальных зарплат (13,4 тыс. грн) в течение одного месяца.

Чтобы получить возможность воспользоваться арестованными средствами в пределах этой суммы, необходимо обратиться к исполнителю, который наложил арест на счет с заявлением об определении текущего счета в банке для осуществления расходных операций. В заявлении необходимо указать номер текущего счета и название банка, где этот счет открыт.

Важно

Массовая блокировка счетов. Какие ограничения угрожают миллионам клиентов банков Украины

"Должникам, счета которых в результате введенных нововведений будут заблокированы, рекомендуем не ждать инициативы исполнителей, а инициировать процедуру определения текущего счета физического лица – должника в банке для осуществления расходных операций, то есть контактировать с исполнителями", — советуют в ПриватБанке.

Если на счетах клиента достаточно средств для урегулирования задолженности и есть воля должника на их списание ради выполнения обязательств и разблокирования счетов, в ПриватБанке советуют самостоятельно сообщить об этом исполнителю. Последний может инициировать дебетовую платежную инструкцию о списании средств со счетов должника, что означает погашение долгов с последующим снятием арестов со средств на счетах.

Также в ответ на запрос Фокуса в ПриватБанке отметили, что во избежание недоразумений клиентам, которые во время действия военного положения уже рассчитались с долгами, следует проконтролировать действия исполнителей по предоставлению банкам соответствующих документов об отмене арестов в связи с погашением долга. Ведь сейчас стали не редки прецеденты блокирования счетов в связи с уже погашенными долговыми обязательствами.

Недавно Фокус также писал о расширении оснований для раскрытия банками банковской тайны.