Без суда и следствия. Чью банковскую тайну обяжут раскрывать украинские банки

Минреинтеграции выступило с инициативой о расширении оснований для раскрытия банками банковской тайны. Что именно и о ком из своих клиентов финучреждения будут сообщать без судебного решения в ответ на запрос нотариусов и Минюста?

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В Украине готовятся изменения, касающиеся института банковской тайны. Инициатором выступило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Анонсируя нововведение в Минреинтеграции отметили, что уже одобренную правительством соответствующую законодательную инициативу в ближайшее время вынесут на рассмотрение в парламент.

Анна Анисимова, юрист юридической компании "Муренко, Куревой и Партнеры", отмечает, что Украина имеет ряд международных обязательств по борьбе с коррупцией и финансированием терроризма, и расширение перечня оснований раскрытия банковской тайны поможет правительству их выполнить.

Кроме этого, по мнению собеседницы Фокуса, подобные законодательные изменения стали реакцией на агрессивное поведение России в связи с чем Украина принимает дополнительные меры для укрепления национальной безопасности, борьбы с финансированием терроризма и другими преступлениями, которые могут быть связаны с деятельностью страны- агрессора. И очевидно, расширение перечня оснований раскрытия банковской тайны выступает одной из таких мер.

Действительно, через несколько дней после анонса Минреинтеграции от имени Кабинета министров в Верховную Раду подали проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам раскрытия банковской тайны и мер по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшей без вести при особых обстоятельствах" №9235 от 24 апреля 2023 года. В момент публикации статьи Фокуса законопроект находится на рассмотрении в комитете.

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Имущество без владельца. Как предлагается урегулировать вопросы с наследством пропавших людей

В Минреинтеграции, в частности, сообщают, что их инициатива должна упростить установление опеки над имуществом пропавших без вести граждан. Ведь на сегодня эта процедура, по словам Максим Боярчукова, управляющего партнера юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры", несколько размыта и четко не регламентирована на законодательном уровне и соответствующие действия требуют от нотариусов определенной осторожности. В свою очередь, Анна Анисимова уточняет, что установление опеки над имуществом пропавших без вести включает различные процедуры и требования, в том числе — получение судебного решения об объявлении человека безвестно отсутствующим, что может занять продолжительное время.

"Обстоятельства, при которых люди исчезали, существовали и до начала военной агрессии РФ против Украины. В их числе: нераскрытые уголовные правонарушения; болезни, вызывающие расстройства памяти; стихийные бедствия или несчастные случаи с людьми, оказавшимися наедине. Но теперь в результате войны судьба многих людей остается неизвестной и ради того, чтобы их семьи имели хоть какую-то возможность найти имущество, которое может быть наследством — введены соответствующие законодательные изменения", — обосновывает актуальность нововведения Боярчуков.

По словам Анны Анисимовой, согласно предложению Минреинтеграции расширение перечня оснований раскрытия банковской тайны позволит нотариусам без лишних препятствий и задержек устанавливать опеку над имуществом пропавших без вести лиц, что поможет уменьшить сроки и сделать процесс более простым для граждан.

Банки будут раскрывать банковскую тайну в ответ на запросы нотариусов для установления опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим

Максим Боярчуков добавляет, что закон Украины "О нотариате" пока не предусматривает такого документа, как свидетельство о назначении опекуна над имуществом физлица, признанного безвестно отсутствующим или пропавшим без вести, и для исправления этого пробела в законодательстве предлагается дополнить закон Украины "О нотариате" новой главой. Она будет называться "Меры по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах". Уточним, что особыми обстоятельствами в этом контексте считаются вооруженный конфликт, военные действия, оккупация или чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера.

Действительно, во время полномасштабного вторжения России в Украину проблема исчезновения людей без вести приобрела довольно масштабное измерение. Как недавно сообщили в МВД Украины, с начала войны зарегистрировано 101543 факта исчезновения граждан, информацию о которых внесли в единый учет Национальной полиции.

В ходе первоочередных действий по проверке удалось обнаружить более половины пропавших — 54310 человек. В розыск объявили 31330 человек, из которых 7570 уже разыскали. В результате количество пропавших без вести в Украине при особых обстоятельствах по состоянию на 3 мая 2023 года составляет 23760 человек.

Информацию об этих людях уже внесли в Единый реестр лиц, пропавших при особых обстоятельствах, недавно заработавший в МВД. Леонид Тимченко, заместитель министра внутренних дел, рассказал в телеэфире, что в этот реестр попадают данные как о гражданских, так и о военнослужащих. По его словам, родственники пропавших на основании выписки из этого реестра могут обратиться в Пенсионный фонд Украины для получения выплат.

Во время полномасштабной войны количество пропавших без вести в Украине превысило 23 тыс. человек

Логика военного времени. Как упроститься розыск и конфискация имущества подсанкционных лиц

Согласно инициативе Минреинтеграции, банковская тайна также должна раскрываться по запросу Минюста в случае розыска имущества, средств и других активов политических партий, запрещенных судом, а также подсанкционных лиц при рассмотрении дел по защите интересов Украины.

На сегодняшний день банки, по наблюдениям Максима Боярчукова, по-разному трактуют санкционное законодательство Украины и раскрывают банковскую тайну исключительно по решению суда. И это позволяло запрещенным политическим партиям или подсанкционным лицам выводить активы за пределы Украины. Анна Анисимова добавляет, что процесс розыска и конфискации имущества подсанкционных и подозреваемых в коррупции лиц сейчас может быть крайне сложным из-за использования защитных схем в виде открытия банковских счетов за рубежом или других скрывающих механизмов.

Во время полномасштабной войны вопрос встал особенно остро, ведь перечень фигурантов таких дел заметно расширился. В частности, в 2022 году список запрещенных политических партий в Украине пополнили следующие известные политсилы:

"Оппозиционный блок", созданный в 2014 году на основе "Партии регионов" беглого Виктора Януковича;

партия "Наши", экс-регионала Евгения Мураева;

Социалистическая партия Украины, которую накануне войны контролировал пророссийский политик Илья Кива;

Партия Шария, созданная пророссийским пропагандистом Анатолием Шарием;

"Оппозиционная платформа — за жизнь" (ОПЗЖ), связанная с пророссийскими политиками Виктором Медведчуком, Вадимом Рабиновичем и др.

Тем временем в Реестр физических лиц под санкциями СНБО внесено уже более 7 тыс. граждан.

Партия ОПЗЖ в Верховной Раде, которая на сегодняшний день запрещена Фото: УНИАН

"Одной из составляющих выявления активов, к которым относятся и денежные средства, выступает отправка Минюстом запросов в соответствующие госорганы, учреждения, предприятия и организации, которые могут владеть информацией о таких активах. Банки также являются субъектами, непосредственно владеющими такой информацией. Поэтому для оптимизации процесса выявления активов и аккумулирования соответствующей информации Минюсту предоставляется право посылать запросы и в банки", — объясняет логику нововведения Максим Боярчуков.

По мнению Анны Анисимовой, подобное расширение возможностей раскрытия банковской тайны Минюстом может помочь выявить и конфисковать имущество лиц, находящихся за границей.

Опасные последствия. Какие риски скрывает расширение оснований для раскрытия банковской тайны

За изменениями относительно банковской тайны, которые предлагает Минреинтеграции, по мнению Анны Анисимовой, могут стоять риски злоупотреблений и нарушений прав граждан, поэтому нововведение необходимо тщательно обсуждать и разрабатывать механизмы контроля.

"Рассмотренное выше предложение относительно раскрытия банковской тайны для установления опеки над имуществом пропавших без вести лиц может проявиться негативно в случае, если гражданин не является без вести пропавшим, а просто не имеет возможности обратиться за своими средствами по разным причинам, таким как отсутствие необходимых документов для доступа к своему счету, усложнение связи с банком и др. ", — приводит пример Анисимова. Также собеседница Фокуса предупреждает, что при вынесении нотариусом решения об установлении опеки на основании недостаточной или неточной информации есть вероятность, что права наследников и других заинтересованных сторон могут быть нарушены.

Успешность практики по отношению к запрещенным партиям и подсанкционным лицам по мнению Анисимовой будет зависеть от возможности осуществления эффективного контроля за использованием этой информации. Эксперт также не исключает, что запросы могут быть слишком широкими и касаться граждан, не имеющих отношения к подсанкционным лицам или запрещенным судом политических партий.

"Если доступ к банковской тайне будет слишком легким, это может привести к коррупции и злоупотреблениям властью. Например, могут возникать ситуации, когда власти будут использовать эти полномочия для политического преследования оппозиции или для удовлетворения собственных интересов", — заключает Анна Анисимова. Поэтому важно, чтобы установление новых оснований для раскрытия банковской тайны сопровождалось гарантиями защиты личной информации и правом на справедливый суд и возмещение.