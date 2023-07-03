Валюта без обмежень: як нові правила НБУ вплинуть на готівковий курс долара

Нацбанк дозволив небанківським фінансовим установам знімати яку-завгодно суму іноземної валюти зі своїх рахунків у банках. В НБУ сподіваються таким чином розширити пропозицію банкнот іноземної валюти без зношення та стабілізувати ситуацію з обміном готівкової валюти. Фокус дізнався, як це рішення може вплинути на готівковий курс.

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З 1 липня 2023 року НБУ дав змогу небанківським фінансовим установам знімати без обмежень за сумою національну та іноземну валюту з їхніх рахунків у банках для підкріплення готівкою власних кас або кас відокремлених підрозділів. Відповідні зміни закріплені постановою правління НБУ №88.

"Це сприятиме розширенню пропозиції іноземної валюти, яка не має ознак значного зношення чи пошкодження, на готівковому валютному ринку… У такий спосіб НБУ надав вагомий імпульс для подальшої стабілізації ситуації з обміном готівкової іноземної валюти", — йдеться у повідомленні регулятора.

Нові норми: що буде з готівковим курсом долара

На думку фінансового аналітика Андрія Шевчишина, це рішення НБУ навряд чи вплине на курс долара на валютному ринку, оскільки найбільші обороти валюти припадають саме на банківський сектор.

Рішення НБУ щодо обмінників навряд чи вплине на курс долара на готівковому ринку, оскільки більш вагому роль на ньому грають банки, кажуть фахівці Фото: Pexels

"Це дозволить трошки зменшити тиск саме на готівку й небанківські обмінні установи, але не думаю, що це значно вплине на ринок", — зауважив експерт.

Шевчишин звернув увагу на те, що залишається діючою заборона для пунктів обміну валют інформувати про курс на табло, яка не актуальна для банків — головного гравця на готівковому валютному ринку.

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"Обмінка може більш активно використовувати кошти, які знаходяться на рахунках у банку, знімати всю суму, оперувати всією сумою. Але, на мій погляд, Нацбанк контролює ситуацію та бачить, що найбільше обмінні операції перемістилися в банківський сектор, — продовжив Андрій Шевчишин. — Нацбанк раніше перевів більшу частину потоку на банківські операції, банки могли вивішувати курси, могли формувати пропозицію валюти. Зараз банки виступають головним чинником стабільності готівкового курсу, оскільки їх пропозиція балансує ринок".

Свобода для фінкомпаній: бан "зношених" доларів може піти в минуле

Рішення НБУ покликане зняти проблематику "старих" та "нових" доларів, переконана Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

Фактично фінкомпанія розширили можливості щодо здійснення операції інкасо, що допоможе подолати проблему зношених доларів, кажуть фахівці

"Ухвалені зміни суттєво розширюють доступ фінустанов до банківських "валютних потужностей", таких, наприклад, як проведення операції інкасо (операція по заміні зношених або пошкоджених купюр). Теоретично, вони мають зняти проблему старих доларів для них, оскільки фактично фінкомпанії отримують додатковий інструмент для продажу таких купюр банкам, не втрачаючи обсяг готівки для своєї операційної діяльності. В аналогічний спосіб знято й іншу потенційну проблему – ймовірний дефіцит гривневих коштів для придбання в населення валюти за готівкову гривню", — пояснила вона.

Своїм рішенням НБУ дав фінкомпаніям інструмент для продажу старих купюр банкам, кажуть фахівці

Тобто своїм рішенням НБУ створив передумови для подолання проблеми "білих" та зношених доларів на системному рівні, знявши низку об’єктивних обмежень для небанківських обмінників, додала Анна Золотько. Однак чи допоможе це на практиці — покаже час, резюмувала експертка.

Нагадаємо, в НБУ дали роз’яснення щодо обміну іноземних банкнот із ознаками значного зносу чи пошкодження. Зокрема, власнику такої банкноти, незалежно від року випуску, можуть запропонувати здійснити операцію інкасо, яка становить 15-20% від суми банкнот.

Також Фокус писав, що найбільшим шоком для валютного ринку може бути припинення дії "зернового коридору". Однак це не матиме апокаліптичного ефекту, переконаний Олександр Печерицин, аналітик Райффайзен Банку.