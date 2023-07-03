Валюта без ограничений: как новые правила НБУ повлияют на наличный курс доллара

Нацбанк разрешил небанковским финансовым учреждениям снимать какую угодно сумму иностранной валюты со своих счетов в банках. В НБУ надеются таким образом расширить предложение банкнот иностранной валюты без износа и стабилизировать ситуацию с обменом наличной валюты. Фокус узнал, как это решение может повлиять на наличный курс.

Related video

С 1 июля 2023 года НБУ позволил небанковским финансовым учреждениям снимать без ограничений по сумме национальную и иностранную валюту с их счетов в банках для подкрепления наличными собственных касс или касс обособленных подразделений. Соответствующие изменения закреплены постановлением правления НБУ №88.

"Это будет способствовать расширению предложения иностранной валюты, которая не имеет признаков значительного износа или повреждения, на наличном валютном рынке... Таким образом НБУ предоставил весомый импульс для дальнейшей стабилизации ситуации с обменом наличной иностранной валюты", — говорится в сообщении регулятора.

Новые нормы: что будет с наличным курсом доллара

По мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, это решение НБУ вряд ли повлияет на курс доллара на валютном рынке, поскольку наибольшие обороты валюты приходятся именно на банковский сектор.

Решение НБУ по обменникам вряд ли повлияет на курс доллара на наличном рынке, поскольку более весомую роль на нем играют банки, говорят специалисты Фото: Pexels

"Это позволит немножко уменьшить давление именно на наличные и небанковские обменные учреждения, но не думаю, что это значительно повлияет на рынок", — отметил эксперт.

Шевчишин обратил внимание на то, что остается действующим запрет для пунктов обмена валют информировать о курсе на табло, который не актуален для банков — главного игрока на наличном валютном рынке.

Важно

Банковская система Украины готова к отказу от наличных денег, но есть нюанс, — НБУ

"Обменка может более активно использовать средства, которые находятся на счетах в банке, снимать всю сумму, оперировать всей суммой. Но, на мой взгляд, Нацбанк контролирует ситуацию и видит, что больше всего обменные операции переместились в банковский сектор, — продолжил Андрей Шевчишин, — Нацбанк ранее перевел большую часть потока на банковские операции, банки могли вывешивать курсы, могли формировать предложение валюты. Сейчас банки выступают главным фактором стабильности наличного курса, поскольку их предложение балансирует рынок".

Свобода для финкомпаний: бан "изношенных" долларов может уйти в прошлое

Решение НБУ призвано снять проблематику "старых" и "новых" долларов, убеждена Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

Фактически финкомпаниям расширили возможности по осуществлению операции инкассо, что поможет преодолеть проблему изношенных долларов, говорят специалисты

"Принятые изменения существенно расширяют доступ финучреждений к банковским "валютным мощностям", таким, например, как проведение операции инкассо (операция по замене изношенных или поврежденных купюр). Теоретически, они должны снять проблему старых долларов для них, поскольку фактически финкомпании получают дополнительный инструмент для продажи таких купюр банкам, не теряя объем наличности для своей операционной деятельности. Аналогичным образом снята и другая потенциальная проблема — вероятный дефицит гривневых средств для приобретения у населения валюты за наличную гривну", — пояснила она.

Своим решением НБУ дал финкомпаниям инструмент для продажи старых купюр банкам, говорят специалисты

То есть своим решением НБУ создал предпосылки для преодоления проблемы "белых" и изношенных долларов на системном уровне, сняв ряд объективных ограничений для небанковских обменников, добавила Анна Золотько. Однако поможет ли это на практике — покажет время, резюмировала эксперт.

Напомним, в НБУ дали разъяснения по обмену иностранных банкнот с признаками значительного износа или повреждения. В частности, владельцу такой банкноты, независимо от года выпуска, могут предложить осуществить операцию инкассо, которая составляет 15-20% от суммы банкнот.

Также Фокус писал, что самым большим шоком для валютного рынка может быть прекращение действия "зернового коридора". Однако это не будет иметь апокалиптического эффекта, убежден Александр Печерицын, аналитик Райффайзен Банка.