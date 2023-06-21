Долар за 40 чи більше: що матиме негативний вплив на валютний курс

Війна створює ризики для курсу долара в Україні. Зокрема, повна блокада "зернового коридору" може суттєво погіршити платіжний баланс. Аналітики спрогнозували валютний курс та розповіли про вплив підриву Каховської ГЕС на кредитування.

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Ситуація на курсовому ринку може розвиватися за двома сценаріями — стабілізаційним і раціональним. Йдеться про можливі курсові коливання протягом другої половини 2023 року. Про це під час конференції "Аналіз наслідків підриву Каховської ГЕС" розповів Олександр Печерицин, аналітик Райффайзен Банку.

"Раціональний — гривня повинна потроху девальвувати, щоб знизити дисбаланси по платіжному балансу, по зовнішній торгівлі. Стабілізаційний сценарій — тобто нічого не робити з курсом, а залишити ту систему, яка є в рівновазі, щоб не створювати додаткових негативних соціальних, девальваційних сигналів", — пояснив він.

Зараз, за його словами, ситуація рухається в бік стабілізаційного сценарію.

Стабілізаційний режим може зберегтися до кінця бойових дій і тоді курс долара в Україні залишиться на позначці 36,56 грн/дол. Фото: Getty Images

"Поточна модель валютного ринку, коли ми отримуємо грошей набагато більше, ніж виходить з країни, є сильне накопичення додаткових резервів, що дозволяє в поточних умовах тримати курс на поточному рівні", — зауважив Печерицин.

На його думку, цей режим може зберегтися до кінця бойових дій і тоді курс долара в Україні залишиться на позначці 36,56 грн/дол. Згідно з раціональним сценарієм, який також у банку не відкидають, гривня може девальвувати до 14-15% рік до року. Тоді долар торгуватиметься по 41,6 грн.

Найбільшим шоком для валютного ринку може бути припинення дії "зернового коридору". Однак це не матиме апокаліптичного ефекту, вважає експерт.

Гривня може девальвувати до 14-15% рік до року, тоді, каже банкір, долар торгуватиметься по 41,6 грн Фото: УНІАН

"Призупинення зернового коридору на декілька місяців, і наявність можливості експортувати продукцію доступними шляхами, що лишаться, це не ті обсяги, які можуть зруйнувати баланс на валютному ринку. Тобто притік валюти від іноземних кредиторів більший, і він це перекриває", — переконаний банкір.

Підрив Каховської ГЕС: яка ситуація з банківським кредитуванням

Після руйнування дамби ГЕС в Новій Каховці Райффайзен Банк зв’язався з майже 6 тис. клієнтів для з’ясування обставин позичальників — фізичних та юросіб. За словами заступниці голови правління банку Наталії Гуріної, фінустанова готова йти на реструктуризацію, відтермінування виплат за наданими кредитами.

В Україні банки будуть продовжувати надавати кредити аграріям, адже агрогалузь вважається пріоритетною для великих гравців

"На сьогодні в агро маємо на постійній основі заборгованість за кредитами понад 20 млрд грн. Ми видаємо агро з початку війни, і в цілому портфель більше 100 млрд грн, в тому числі в критично важливі галузі, які є пріоритетом кредитування, агро. З початку війни майже 40 млрд грн видали лише в агросекторі", — сказала вона.

Кредитування аграріїв залишається пріоритетним напрямком для Райффайзен Банку навіть після виключення з програми "5-7-9", наголосила Гуріна.

Заборгованість за кредитами аграріїв наразі перевищує 20 млрд грн, кажуть в Райффайзен Банку Фото: slavdelo.dn.ua

"У нас була чітко погоджена з материнською компанією у Відні позиція, що, незважаючи на виключення з програми, з програми державної підтримки, наші акціонери підтримують подальше кредитування. Ми постійно отримуємо підтримку, яка закріплюється окремими рішеннями щодо подальших кроків. Адже економіка України потребує постійної підтримки", — сказала вона.

Нагадаємо, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, в Україні наразі не з'явилися підстави для скасування фіксованого курсу гривні до долара. Хоча у новій угоді з Міжнародним валютним фондом є умова про перехід до більш гнучкого обмінного курсу.

Також Фокус писав, що наприкінці травня в Україні склались позитивні тенденції щодо валютного курсу, зокрема це пояснюється сезонним фактором та заходами, які навесні здійснив НБУ. Проте в серпні не варто виключати підвищення попиту на іноземну валюту з боку імпортерів, переконаний Сергій Кучерявий, директор Департаменту контролю ліквідності та цінних паперів Кредобанку.