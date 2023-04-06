МВФ чекає: чи скасують в Україні фіксований курс валют

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, від кого залежить питання курсоутворення в Україні та чи можна вже зараз скасовувати фіксований курс гривні до долара.

Related video

В Україні наразі не з'явилися підстави для скасування фіксованого курсу гривні до долара. Хоча у новій угоді з Міжнародним валютним фондом (МВФ) є умова про перехід до більш гнучкого обмінного курсу. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Такі положення справді є в програмі, але вони передбачають поступовий перехід на гнучкий курс, коли для цього будуть достатні підстави. На сьогоднішній момент достатніх підстав для цього, напевно, немає", — зазначив він.

Сергій Марченко також додав, що питання курсоутворення – це компетенція Національного банку України.

Зазначимо, 22 березня 2023 року пресслужба Міністерства фінансів повідомила, що Україна та МВФ погодили нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF), яка передбачає надання Україні $15,6 млрд.

Відомо, що нова програма EFF передбачає два етапи. Перший триватиме 12-18 місяців. У повідомленні Мінфіну також уточнюють, що на другому етапі має відбутися повернення до гнучкого обмінного курсу та згадується необхідність "поліпшити конкуренцію в енергетичному секторі, водночас зменшуючи квазіфіскальні зобов'язання".

Коли та чому подорожчає долар

Сергій Кучерявий, директор департаменту з контролю ліквідності та цінних паперів АТ "Кредобанк", для статті Фокуса "Долар — по 37 гривень. Чи варто купувати валюту, поки вона дешева" спрогнозував продовження зміцнення гривні в середньостроковій перспективі. Експерт бачить для цього такі передумови:

схвалення чотирирічного пакету фінансування МВФ на покриття критичних витрат;

зменшення девальваційних очікувань населення;

зниження привабливості валютних вкладів внаслідок зростання вимог щодо резервування під них;

зростання привабливості ОВДП.

Тобто принаймні наступні кілька місяців гривня на готівковому ринку наближатиметься до фіксованого офіційного курсу НБУ, який з липня 2022 року становить 36,57 UAH/USD. Але при цьому не можна виключати нетривалих вагань.

Нагадаємо також, що у липні 2022 року Національний банк України опустив курс гривні до долара США на 25%, зараз він становить 36,5686 грн. У відомстві пояснили це змінами фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцненням долара США щодо інших валют.

На початку січня 2023 року директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський заявив, що регулятор поки не збирається відмовлятися від фіксованого курсу долара.