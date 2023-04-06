МВФ ждет: отменят ли в Украине фиксированный курс валют

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, от кого зависит вопрос курсообразования в Украине и можно ли уже сейчас отменять фиксированный курс гривны к доллару.

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В Украине пока не появились основания для отмены фиксированного курса гривны к доллару. Хотя в новом соглашении с Международным валютным фондом (МВФ) есть условие о переходе к более гибкому обменному курсу. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Такие положения действительно есть в программе, но они предполагают постепенный переход на гибкий курс, когда для этого будут достаточные основания. На сегодняшний момент достаточных оснований для этого наверняка нет", — отметил он.

Сергей Марченко также добавил, что вопрос курсообразования – это компетенция Национального банка Украины.

Отметим, 22 марта 2023 года пресс-служба Министерства финансов сообщила, что Украина и МВФ согласовали новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF), которая предусматривает предоставление Украине $15,6 млрд.

Известно, что новая программа EFF предусматривает два этапа. Первый продлится 12-18 месяцев. В сообщении Минфина также уточняют, что на втором этапе должен произойти возврат к гибкому обменному курсу и упоминается необходимость "улучшить конкуренцию в энергетическом секторе, одновременно уменьшая квазифискальные обязательства".

Когда и почему подорожает доллар

Сергей Кучерявый, директор департамента по контролю ликвидности и ценных бумаг АО "Кредобанк", для статьи Фокуса "Доллар — по 37 гривен. Стоит ли покупать валюту, пока она дешевая" спрогнозировал продолжение укрепления гривны в среднесрочной перспективе. Эксперт видит для этого следующие предпосылки:

одобрение четырехлетнего пакета финансирования МВФ для покрытия критических расходов;

уменьшение девальвационных ожиданий населения;

снижение привлекательности валютных вкладов в результате роста требований по резервированию под них;

рост привлекательности ОВГЗ.

То есть по крайней мере в следующие несколько месяцев гривна на наличном рынке будет приближаться к фиксированному официальному курсу НБУ, который с июля 2022 года составляет 36,57 UAH/USD. Но при этом нельзя исключать непродолжительных колебаний.

Напомним также, что в июле 2022 года Национальный банк Украины опустил курс гривны к доллару США на 25%, сейчас он составляет 36,5686 грн. В ведомстве объяснили это изменениями фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укреплением доллара США по отношению к другим валютам.

В начале января 2023 года директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский заявил, что регулятор пока не собирается отказываться от фиксированного курса доллара.