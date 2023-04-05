Долар – по 37 гривень. Чи варто купувати валюту, поки вона дешева

На початку 2023 року більшість економічних прогнозів передбачала девальвацію гривні, у тому числі — корекцію в бік ослаблення фіксованого офіційного курсу НБУ. Але на готівковому ринку зараз спостерігається зворотна тенденція й долар в обмінниках дешевшає. Що чекає на гривню в найближчій і більш віддаленій перспективі.

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В Україні в розпал попиту на готівкову валюту для приборкання панічних настроїв пунктам обміну валют заборонили демонструвати на табло актуальні курси. Але зараз вони скоріше б налякали тих, хто на піку девальвації у вересні 2022 року примудрився придбати готівкові долари за 43 UAH/USD. Адже 5 квітня 2023 року американську валюту банки продають за 37,2-37,9 UAH/USD, а купують за 36,6-36,8 UAH/USD. Тобто, готівковий курс продовжує наближатися до офіційного курсу НБУ, який з липня 2022 року складає 36,57 UAH/USD.

Весняне полегшення. Що допомагає гривні зміцнюватися

Взимку ситуація для гривні була не дуже сприятливою, й утримати нацвалюту, передусім, допомогло надходження значних коштів від партнерів України.

"Завдяки міжнародній фінансовій допомозі НБУ зміг наприкінці 2022 року відновити резерви до довоєнного рівня [до $28494,46 млрд] й активно використовувати ці кошти, щоб утримувати курс гривні до долара США фіксованим після його одноразового послаблення наприкінці минулого липня на 25%", — розповідає Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU. За словами співрозмовника Фокусу, протягом зими потреба в інтервенціях НБУ була вкрай високою і регулятор продавав щотижня в середньому $700 млн, що було обумовлено стрімким зростанням імпорту товарів у період блекаутів.

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Весна принесла сутіве полегшення. За словами Ваврищука, інтервенції Нацбанку скоротилися в середньому до менш ніж $300 млн за перші три тижня березня й навряд чи повернуться до рівня зими в осяжній перспективі. В ICU прогнозують, що обсяги фінансування України від міжнародних донорів дещо перевищать дефіцит на валютному ринку протягом 2023 року, а рівень резервів НБУ на кінець року становитеме більше $30 млрд, що є досить комфортним показником, еквівалентним 19% ВВП. Відповідно, протягом року у Нацбанку буде достатній простір для маневру на валютному ринку.

Завдяки міжнародній допомозі Нацбанку вдалося утримати фіксований курс в найтяжчий період зимових блекаутів Фото: "Укрінформ"

Опитані Фокусом експерти перелічують й чимало інших факторів, які призвели до збільшення пропозиції валюти й, відповідно, весняного укріплення гривні на готівковому ринку.

Перш за все, Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, згадує загальний тренд на скорочення попиту на купівлю валюти з боку громадян.

"Навіть на безготівковому ринку протягом березня обсяги купівлі валюти населенням скорочувалися та склали за підсумками місяця $311 млн. Для порівняння: в лютому цей показник склав $462 млн, а в січні – $524 млн, — деталізує Золотько. — Також суттєво скоротилося загальне негативне сальдо операцій фізосіб з купівлі та продажу валюти: якщо у зимові місяці воно в середньому складало $20-25 млн на день, то наприкінці березня скоротилося до $12-15 млн".

Співрозмовниця Фокусу робить припущення, що частину гривневої ліквідності, яка раніше спрямовувалась на готівковий валютний ринок, абсорбував споживчий ринок, й наводить у приклад продажі нових авто, які у лютому зросли на 26% відносно січня, а в березні додали ще 21% до показника лютого. Й хоча в абсолютних цифрах обсяги все ще досить скромні, але динаміка може виступати індикатором споживчих настроїв загалом. Крім цього, опитані Фокусом забудовники розповідають про схожі процеси на ринку первинної нерухомості, де весною 2023 року також дещо пожвавився попит після його тривалого просідання. Тобто, населення почало активніше витрачати гроші на купівлю важливих для себе та родини речей, а не на купівлю іноземної валюти.

Важливою новиною, яка могла вплинути на курс гривні, Анна Золотько вважає підписання угоди з МВФ, а саме те, що домовленості з фондом передбачають скасування режиму фіксованого курсу НБУ тільки на другому етапі реалізації програми через 12-18 місяців. Вочевидь, подібна визначеність щодо ситуації на валютному ринку додає впевненості його учасникам. Фокус робить припущення, що тривалість першої фази програми з МВФ саме впродовж 12-18 місяців, пояснюється тим, що саме стільки, відповідно до очікувань міжнародних партнерів, триватиме активна фаза війни в Україні.

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Серед інших важливих факторів експерти також згадують чинник посівної, яка триває в Україні з кінця лютого. Бо щоб підготуватися до неї, аграрії традиційно продають свою валютну виручку та заощадження.

"Укріплення гривні на готівковому ринку відбулося за рахунок збільшення пропозиції іноземної валюти, зокрема продаж валюти аграріями для підготовки до посівної та збільшення привабливості ОВДП в національній валюті на фоні зниження девальваційних очікувань населення", — коментує Сергій Кучерявий, директор департаменту контролю ліквідності та цінних паперів АТ "Кредобанк".

Одним з факторів зміцнення гривні стала весняна посівна - для її проведення аграрії продають богато валюти

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Підсумовуючи, Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку, називає наступні основні фактори зміцнення гривні на готівковому ринку:

підготовка аграріїв до сезону;

зниження тиску на готівковий ринок завдяки тримісячним валютним депозитам;

прикриття "онлайн-казино", які, за словами експертів, мали вплив на валютний готівковий попит;

спад у тіньовій та реальній економіці, через що також зменшився попит на валюту.

Обережні прогнози. Чому попереду на гривню можуть чекати подальші коливання

Усі в Україні очікують обнадійливих звісток з фронту. Від них залежатимуть настрої бізнесу і громадян. На думку Анни Золотько, позитивні новини будуть сприяти покращенню споживчих настроїв. У такому разі попит з валютного ринку буде й надалі перетікати у споживчий сектор. Але чинник посівної потроху сходитиме нанівець.

"Можливості для подальшого зміцнення гривні на готівковому ринку дуже обмежені. Курс впритул наблизився до вартості безготівкових доларів в банках з розміщенням на депозиті — 37,2-37,45 UAH/USD, й це призведе до перетікання попиту на готівковий ринок, стримає подальше зміцнення гривні й, можливо, спровокує тимчасове зростання курсу", — попереджає Анна Золотько.

Нагадаємо, купівлю валюти із розміщенням на депозит терміном від трьох місяців по вигідному курсу, який був суттєво нижчим за готівковий, громадянам запропонували з метою послаблення тиску на готівковий валютний ринок. Але зараз переваги цього інструменту нівелюються. Бо немає сенсу заморожувати кошти на три місяці, коли в будь-якому обміннику можна придбати долар по такому ж курсу. З урахуванням можливого перетікання попиту від депозитів на готівковий ринок, Анна Золотько не виключає доволі динамічних, але, скоріше, нетривалих коливань курсу.

"Ми очікуємо продовження укріплення гривні в середньостроковій перспективі внаслідок схвалення чотирирічного пакету фінансування МВФ для покриття критичних видатків, зниження девальваційних очікувань населення, зниження привабливості валютних вкладів внаслідок зростання вимог щодо резервування та зростання привабливості ОВДП. При цьому ми не виключаємо можливості незначних валютних коливань", — ділиться з Фокусом Сергій Кучерявий.

Прогнозування курсу валют до кінця року - задача з багатьма невідомими Фото: Наталія Богута

Для довгострокового прогнозування, у тому числі, подальшої динаміки курсів валют, ситуація в Україні залишається надто невизначеною. Поки триває війна з агресором, ніяких впевнених прогнозів надати не можуть ані вітчизняні експерти, ані міжнародні організації. Та й переглядати минулі прогнози ніхто не поспішає.

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Наприклад, у консенсус-прогнозі, який оприлюднили в березні в "Центрі економічної стратегії" (ЦЕС), середнє значення офіційного курсу на кінець року оцінили в 41,3 UAH/USD. Найгірший прогноз — 45 UAH/USD, найліпший — 36,6 UAH/USD. Тобто, жоден з опитаних експертів не сподівається на те, що Нацбанк відкорегує фіксований курс в бік зміцнення гривні. Цей консенсус-прогноз побудований на основі опитування аналітиків Dragon Capital, Concorde Capital, Morgan Stanley, ICU, Oxford Economics, Sense Bank та Інститут економічних досліджень та політичних консультацій спільно з German Economic Team.

"Збереження поточного фіксованого курсу значно сприятиме зниженню інфляції. Проте, поточний фіксований курс обумовлює величезний стійкий дефіцит на валютному ринку. Тому ми вважаємо, що НБУ буде зберігати поточний курс гривні до долара США принаймні до кінця третього кварталу 2023 року, але може послабити його на 10% [до 40,23 UAH/USD] наприкінці року", — пояснює логіку аналітиків своєї компанії Віталій Ваврищук. На думку співрозмовника Фокусу, фінальне рішення НБУ значною мірою залежатиме від очікувань обсягів міжнародної фінансової допомоги на 2024 рік.

Ймовірно, в кінці року долар знову буде по 40 грн, або навіть дорожче Фото: Pexels

А в ОТП Банку, за словами Антона Курінного, попри те, що поки ситуація стабільна і готівкова гривня укріплюється, на кінець року очікують офіційний курс НБУ близько 40-42 UAH/USD, а готівковий – орієнтовно 42-44 UAH/USD.

Тож, здається, тим, хто на хвилі паніки придбав долари за 43 UAH/USD, не варто піддаватися емоціям і без особливої потреби продавати "зелені" по 37 UAH/USD, таким чином, втрачаючи майже 14%. Адже до кінця року цілковито вірогідно повернення валютного ринку до рівнів осені-зими 2022-го. А от купувати валюту, якщо були такі плани, саме час, поки зараз гривня зміцнила свої позиції.