"Картка вже недійсна": кому банк може закрити усі рахунки

Банки є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, і це впливає на рішення банків стосовно обслуговування клієнтів. Якщо клієнту присвоєний високий ризик, банк має право розірвати договір та закрити усі його поточні та карткові рахунки.

Related video

Відповідно до чинного законодавства, банк, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, зобов’язаний відмовитися від встановлення чи підтримання ділових відносин, якщо клієнт не надав всіх необхідних для здійснення належної перевірки документів чи відомостей або банк встановив клієнту неприйнятно високий ризик. Про це пише Фокус у статті "Ваш рахунок закривається". Чому банк може розірвати договір з клієнтом та чи поверне кошти".

Як пояснила головний бухгалтер юридичної компанії GLS Наталія Бута, банк установлює неприйнятно високий ризик ділових відносин стосовно клієнтів у випадках, визначених Законом №361-IX від 06.12.2019 та в інших випадках, визначених банком самостійно у внутрішніх документах щодо:

клієнтів , щодо яких у банку за результатами вивчення підозрілої діяльності клієнта є обґрунтовані підозри про здійснення ними операцій ВК/ФТ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення), інших злочинів;

клієнтів, щодо яких у банку є підстави вважати, що вони є компаніями-оболонками.

Наталія Бута пояснила: відповідно до законодавства, банк зобов’язаний відмовитися від встановлення ділових відносин, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмовитися від проведення фінансової операції у разі:

якщо встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, є неможливим або якщо у банка виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;

встановлення клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки документів чи відомостей ;

або ; подання клієнтом недостовірної інформації;

виявлення у порядку, встановленому відповідним банком, що інша фінансова установа, з якою встановлені кореспондентські відносини, є банком-оболонкою та/або підтримує кореспондентські відносини з банком-оболонкою;

якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника за фінансовою операцією є неможливим.

Порушення у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів – одна з головних підстав, коли банк має право припинити ділові відносини з клієнтом Фото: Pexels

"Банк, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, має право відмовитися від проведення підозрілої фінансової операції. У такому випадку, банк зобов’язаний протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови, повідомити спеціально уповноваженому органу про спроби проведення фінансових операцій та про осіб, які мають або мали намір відкрити рахунок/встановити ділові відносини та/або провести фінансові операції або з якими розірвано ділові відносини (закрито рахунок), а також про проведення фінансових операцій щодо зарахування коштів, які надійшли на рахунок такого клієнта, та про фінансові операції, в проведенні яких було відмовлено", — розповів Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

Отже, порушення клієнтом норм законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів – одна з головних підстав, коли банк має право припинити ділові відносини з клієнтом – розірвати договір та закрити усі рахунки клієнта.

Як раніше повідомляв Фокус, розірвання договорів за ініціативою банку та його право на такий крок регулюється Цивільним кодексом України. Банк може закрити рахунок клієнта на підставі ст.1075 ЦКУ у разі відсутності операцій за рахунком клієнта протягом трьох років підряд та відсутності залишку грошових коштів на цьому рахунку, а також за наявності підстав, зазначених у законі "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".