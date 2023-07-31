З початку вторгнення за програмою "Доступні кредити" видали понад 130 млрд грн (інфографіка)

З 24 лютого 2022 року було видано понад 33 тисячі пільгових кредитів, з них 5,56 мільярда гривень видали на інвестиційні проєкти.

Related video

Станом на сьогодні, 31 липня, з моменту старту Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 68 128 кредитів на загальну суму 219,92 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Повідомляється, що лише за період з 24 по 31 липня у межах програми видано 738 пільгових кредитів на загальну суму 2,4 мільярда гривень.

"За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" укладено 33 306 кредитних договорів на загальну суму 130,3 млрд грн", — йдеться у повідомленні.

Зокрема кошти виділялись на наступні проєкти:

5,65 млрд грн – на інвестиційні цілі;

7,49 млрд грн – як антикризові кредити;

4,14 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

33,26 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

57,36 млрд грн – на антивоєнні цілі.

У Міністерстві фінансів України також повідомили, що за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду уклав угоди про співробітництво з 45 банками.

Нагадаємо, що 27 липня повідомлялось, що НБУ планує запровадити обмеження ставок за мікрокредитами. А потім, можливо, регулятор встановить додаткові вимоги щодо оцінки платоспроможності позичальника з боку макрофінансові організації.

До речі, 22 березня Фокус пояснював, чи можуть українці під час війни не повертати позики й що загрожує громадянам, які не оплачують кредити.