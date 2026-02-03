Уряд запровадив кілька програм підтримки для громадян, бізнесу та багатоквартирних будинків у відповідь на проблеми в енергосистемі. Фокус з’ясував, на які види державної допомоги можуть розраховувати громадяни та як їх оформити.

Через систематичні російські удари по енергетичній інфраструктурі України мільйони громадян залишаються без світла, води та опалення. Щоб пом’якшити наслідки обстрілів, держава запровадила кілька програм підтримки, які мають допомогти як громадянам, так і бізнесу.

"Пакунок тепла": що відомо про програму та хто може отримати допомогу

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про надання точкової підтримки в рамках програми "Пакунок тепла". Отримати цю допомогу можуть:

люди, які опинилися в складних життєвих обставинах;

маломобільні громадяни;

одинокі пенсіонери.

Пакунок містить речі, які допомагають зігрітися, залишатися на зв’язку та підтримувати роботу медичних приладів під час відключень світла та опалення.

Деяким категоріям українцям надають адресну допомогу в рамках програми "Пакунок тепла" Фото: Урядовий портал

Як зазначила очільниця уряду, станом на 1 лютого перші 10 тисяч пакунків уже отримали мешканці районів Києва та Київщини, де ситуація найгостріша.

Фінансова підтримка для малого та середнього бізнесу

Від 2 лютого малий та середній бізнес в Україні може скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, програма допоможе підприємцям частково компенсувати витрати та продовжувати працювати навіть у складних енергетичних умовах.

На фінансову підтримку можуть розраховувати підприємства, які надають послуги першої необхідності: аптеки, магазини, пекарні, кав’ярні, майстерні та інші соціально важливі сфери.

Так, ФОПи 2-3 груп, що мають щонайменше одного найманого працівника, можуть отримати одноразову безповоротну фінансову допомогу від 7 500 до 15 000 грн, залежно від кількості працівників.

Отримані кошти можна використати на:

купівлю або ремонт генераторів та іншого енергообладнання;

акумулятори, інвертори, сонячні панелі, зарядні станції та комплектуючі;

оплату електроенергії для автономної роботи під час відключень світла;

пальне для генераторів.

Заявку можна подати онлайн через портал "Дія" у категорії "Підприємництво", на сторінці "Допомога ФОП на енергостійкість". Перевірка даних відбувається автоматично, а кошти надходять на Дія.Картку через ПриватБанк, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, А-банк та monobank.

Український бізнес може отримати пільговий кредит на купівлю генераційного обладнання

Мікро-, малий та середній бізнес може отримати до 10 млн грн пільгового кредиту на генераційне обладнання (когенераційні установки, дизельні, бензинові та газові генератори) у межах програми "Доступні кредити 5-7-9". Кредит надається до 3 років, а різницю банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва.

Для отримання енергокредиту потрібно відповідати умовам програми, подати заявку до банку-партнера та пройти оцінку. Станом на 2 лютого заявки приймають 17 банків, а до кінця програми до партнерів долучаться 43 банки по всій країні.

"Енергетична підтримка допоможе бізнесу продовжувати працювати, зберігати робочі місця та забезпечувати людей у містах і громадах усім необхідним в періоди тривалих відключень", — додала Свириденко.

"СвітлоДім" — державна допомога для багатоквартирних будинків

Від 30 січня стартувала нова програма державної підтримки для багатоквартирних будинків — "СвітлоДім". ОСББ та управителі будинків можуть подавати заявки на отримання від 100 до 300 тисяч гривень для придбання обладнання, яке забезпечить автономну роботу будинку під час тривалих відключень світла.

Як зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, мешканці будинків самостійно зможуть обирати обладнання та постачальника, а процедура допомоги буде максимально прозорою, швидкою та онлайн.

Сума допомоги визначається залежно від поверховості будинку та кількості під’їздів, а кошти можна витратити на:

бензинові, дизельні або газові генератори;

інвертори та акумулятори;

блоки керування високовольтними батареями;

сонячні панелі.

Програма діятиме під час воєнного стану, але не більше двох років від дати набуття чинності постановою, а фінансування може надходити з державного бюджету та коштів міжнародних партнерів

Подати заявку можна онлайн через електронний кабінет на порталі Дія. Процес не потребує паперових документів і довідок. Вже відомий алгоритм отримання допомоги.

Подання заявки ОСББ або управителем будинку. Перевірка інформації Міністерством розвитку громад та територій України. Зарахування коштів протягом 48 годин після ухвалення рішення.

Для заявки потрібно вказати базові дані: місто, адресу будинку, форму управління (ОСББ або управитель) та код ЄДРПОУ, IBAN для зарахування допомоги та контактну особу. Статус заявки можна відстежувати у Дії, а сповіщення про результат надходитиме на електронну пошту.

Зверніть увагу, що після зарахування коштів на придбання обладнання надається 45 календарних днів, але закупівля має бути завершена не пізніше 20 грудня 2026 року. Після встановлення обладнання необхідно подати звіт про цільове використання коштів протягом 30 робочих днів, а невикористані кошти мають бути повернені державі не пізніше 20 грудня 2026 року.

Раніше Фокус писав, що українцям радили бути готовими до ймовірних аварійних відключень електроенергії. Експерт Руслан Чорний застерігав, що унаслідок сильних морозів дроти можуть обриватися через обмерзання.