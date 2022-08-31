"Ночь под российским огнем": ВС РФ ударили по Никополю из "Градов", – глава ОВА (фото)

По словам Валентина Резниченко, россияне четыре раза за ночь нанесли удары по Никопольскому району. Во время обстрела пострадала 57-летняя женщина, она находится в больнице.

В ночь с 30 на 31 августа российские войска четыре раза обстреляли Никопольский район. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь снова под российским огнем", – прокомментировал он.

[ + – ] Днепропетровская область.

По словам регионального политика, ВС РФ использовала для обстрелов установку "Град" и тяжелую артиллерию.

Дважды оккупанты ударили по самому Никополю. В результате обстрела ранения получила 57-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

[ + – ] Никопольский район после обстрела.

Под вражеским огнем оказались 12 многоэтажек, несколько магазинов и аптек, колледж, детско-юношеская спортивная школа и культурно-спортивный комплекс.

Под обстрел попала и Мировская громада, там обошлось без пострадавших.

Напомним, сегодня, 31 августа, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты ударили ракетой по жилому дому в Киевском районе в центре города. Есть пострадавшие.

Позже городской голова рассказал, что россияне применили кассетные боеприпасы, в двух районах города остались неразорвавшиеся снаряды. Терехов обратился к жителям Новобаварского и Холодногорского районов, посоветовав им быть осторожными.