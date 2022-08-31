Оккупанты ударили ракетой по жилому дому в Харькове, — Терехов
В результате очередного преступления российских захватчиков возник пожар, есть пострадавшие.
Российские захватчики продолжают обстреливать украинские населенные пункты. Оккупанты ударили ракетой по жилому дому в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.
По словам городского головы, ракета попала в жилой дом в Киевском районе, в центре города. В результате очередного преступления российских захватчиков возник пожар. Мэр заявил, что есть пострадавшие.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, предварительно два человека пострадали в результате атаки РФ.
Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли Николаев 12 ракетами. В результате инцидента есть пострадавшие и погибшие.
Также мы писали, что российский удар по поселку Чаплино в Днепропетровской области 24 августа оборвал жизни супругов переселенцев из Донецкой области, которые на машине проезжали мимо железнодорожной станции в момент удара.