Оккупанты обстреляли Николаев 12 ракетами: есть погибшие и много раненых (фото, видео)

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, в результате обстрелов погиб прохожий, еще один человек погиб в доме. 24 жителя города получили ранения.

В понедельник, 29 августа, мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате обстрела Николаева российскими войсками пострадали жилые дома и учебные заведения. Об этом сообщается в Telegram-канале мэра.

[ + – ] Мэр Николаева сообщил об обстрелах города.

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, известно о двух жертвах: один человек погиб на улице, еще один — в доме. Ранения, в общей сложности, получили 24 жителя Николаева, на который упало 12 ракет, при этом выпущено было больше.

По словам мэра, на месте работают спасательные службы и коммунальщики. Взрывы прозвучали примерно в 15:20. В соцсетях также сообщается о попадании боеприпаса в городской Ингульский мост.

[ + – ] Обстрелы в Николаеве. [ + – ] Обстрелы в Николаеве. [ + – ] Обстрелы в Николаеве. [ + – ] Обстрелы в Николаеве. Фото: Фото: Суспільне [ + – ] Обстрелы в Николаеве. [ + – ] Обстрелы в Николаеве. [ + – ] Обстрелы в Николаеве. [ + – ] Обстрелы в Николаеве. [ + – ] Обстрелы в Николаеве.

Напомним, что, по данным журналистов, ВСУ "прощупывают" юг Украины перед крупным контрнаступлением в Херсонской области. Наступлению украинской армии будут предшествовать удары по местам дислокации российской техники и личного состава ВС РФ.

Ранее Фокус сообщал о том, что известно о контрнаступлении украинской армии на юге. Заявление о начале контрнаступательной операции сделала начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк. При этом она уточнила, что военным операциям нужна тишина.