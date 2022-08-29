Окупанти обстріляли Миколаїв 12 ракетами: є загиблі та багато поранених (фото, відео)

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, внаслідок обстрілів загинула перехожа, ще одна людина загинула в будинку. 24 мешканці міста отримали поранення.

У понеділок, 29 серпня, мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що внаслідок обстрілу Миколаєва російськими військами постраждали житлові будинки та навчальні заклади. Про це повідомляється в Telegram-каналі мера.

[ + – ] Мер Миколаєва повідомив про обстріл міста.

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, відомо про дві жертви: одна людина загинула на вулиці, ще одна — в будинку. Поранення загалом отримали 24 мешканці Миколаєва, на який впало 12 ракет, водночас випущено більше.

За словами мера, на місці працюють рятувальні служби та комунальники. Вибухи пролунали близько 15:20. У соцмережах також повідомляється про влучення боєприпасу в міський Інгульський міст.

[ + – ] Обстріли у Миколаєві. [ + – ] Обстріли у Миколаєві. [ + – ] Обстріли у Миколаєві. [ + – ] Обстріли у Миколаєві. Фото: Фото: Суспільне [ + – ] Обстріли у Миколаєві. [ + – ] Обстріли у Миколаєві. [ + – ] Обстріли у Миколаєві. [ + – ] Обстріли у Миколаєві. [ + – ] Обстріли у Миколаєві.

Нагадаємо, що, за даними журналістів, ЗСУ "промацують" південь України перед великим контрнаступом у Херсонській області. Наступу української армії передуватимуть удари по місцях дислокації російської техніки та особового складу ЗС РФ.

Раніше Фокус повідомляв про те, що відомо про контрнаступ української армії на півдні. Заяву про початок контрнаступної операції зробила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Водночас вона уточнила, що військовим операціям потрібна тиша.