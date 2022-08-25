Удар по Чаплино: погибла семья переселенцев из Донецкой области

Мужчина и женщина ехали на машине, когда российские оккупанты ударили по железнодорожной станции. Их ребенка откинуло на трассу взрывной волной.

Российский удар по поселку Чаплино в Днепропетровской области 24 августа оборвал жизни супругов переселенцев из Донецкой области, которые на машине проезжали мимо железнодорожной станции в момент удара. Об этом рассказал представитель управления ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Журавлев, сообщает "Радио свобода".

Журавлев рассказал, что ребенка супругов ударной волной откинуло на трассу, где впоследствии его нашел глава территориальной громады и передал врачам.

Кроме того, после удара по железнодорожной станции загорелись пять вагонов поезда. Проводницу нашли за 50 метров от места инцидента, она получила травмы. Женщину забрали в больницу.

По данным спасателей, всего российские оккупанты вчера, 24 августа, выпустили по поселку Чаплино восемь реактивных снарядов "Смерч" и "Искандер". Удары уничтожили два приватных дома, еще 30 повреждены. Кроме того, были повреждены также 35 хозяйственных сооружений, три автомобиля, один — сгорел. Пострадало здание "Укрпочты". По словам представителя ГСЧС, поисково-спасательные работы завершены.

Напомним, что 24 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил о нанесении удара по железнодорожной станции Чаплино. Первоначально сообщалось о 15 погибших и 50 раненых. Однако 25 августа число жертв возросло до 25 погибших, включая 3 детей.

Добавим, советник ОП Алексей Арестович заявил, что Украина ответит РФ на удар по железнодорожной станции.