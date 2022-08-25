Удар по Чаплине: загинула родина переселенців із Донецької області

Чоловік і жінка їхали в машині, коли російські окупанти вдарили по залізничній станції. Їхню дитину відкинуло на трасу вибуховою хвилею.

Російський удар по селищу Чаплине на Дніпровщині 24 серпня обірвав життя подружжя переселенців з Донецької області, яке на машині проїжджало повз залізничну станцію в момент удару. Про це розповів представник управління ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Журавльов, повідомляє "Радіо свобода".

Журавльов розповів, що дитину подружжя ударною хвилею відкинуло на трасу, де згодом його знайшов глава територіальної громади та передав лікарям.

Крім того, після удару по залізничній станції спалахнули п'ять вагонів потяга. Провідницю знайшли за 50 метрів від місця інциденту, вона отримала травми. Жінку забрали до лікарні.

За даними рятувальників, всього російські окупанти вчора, 24 серпня, випустили по селищу Чаплине вісім реактивних снарядів "Смерч" та "Іскандер". Удари знищили два приватні будинки, ще 30 пошкоджено. Крім того, пошкоджено також 35 господарських споруд, три автомобілі, один — згорів. Постраждала будівля "Укрпошти". За словами представника ДСНС, пошуково-рятувальні роботи завершено.

Нагадаємо, що 24 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про завдання удару по залізничній станції Чаплине. Спочатку повідомлялося про 15 загиблих та 50 поранених. Однак 25 серпня кількість жертв зросла до 25 загиблих, включаючи 3 дітей.

Додамо, радник ОП Олексій Арестович заявив, що Україна відповість РФ на удар по залізничній станції.