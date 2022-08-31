Окупанти вдарили ракетою по житловому будинку в Харкові, — Терехов
Внаслідок чергового злочину російських загарбників виникла пожежа, є постраждалі.
Російські загарбники продовжують обстрілювати українські населені пункти. Окупанти вдарили ракетою по житловому будинку у Харкові, повідомив мер міста Ігор Терехов.
За словами міського голови, ракета потрапила в житловий будинок у Київському районі, у центрі міста. Внаслідок чергового злочину російських загарбників виникла пожежа. Мер заявив, що є постраждалі.
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, попередньо дві людини постраждали внаслідок атаки РФ.
Раніше ми повідомляли, що окупанти обстріляли Миколаїв 12 ракетами. Внаслідок інциденту є постраждалі та загиблі.
Також ми писали, що російський удар по селищу Чаплине на Дніпропетровщині 24 серпня обірвав життя подружжя переселенців з Донецької області, яке на машині проїжджало повз залізничну станцію в момент удару.