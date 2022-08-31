Окупанти вдарили ракетою по житловому будинку в Харкові, — Терехов

Внаслідок чергового злочину російських загарбників виникла пожежа, є постраждалі.

Російські загарбники продовжують обстрілювати українські населені пункти. Окупанти вдарили ракетою по житловому будинку у Харкові, повідомив мер міста Ігор Терехов.

За словами міського голови, ракета потрапила в житловий будинок у Київському районі, у центрі міста. Внаслідок чергового злочину російських загарбників виникла пожежа. Мер заявив, що є постраждалі.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, попередньо дві людини постраждали внаслідок атаки РФ.

[ + – ] Окупанти атакували Харків

Раніше ми повідомляли, що окупанти обстріляли Миколаїв 12 ракетами. Внаслідок інциденту є постраждалі та загиблі.

Також ми писали, що російський удар по селищу Чаплине на Дніпропетровщині 24 серпня обірвав життя подружжя переселенців з Донецької області, яке на машині проїжджало повз залізничну станцію в момент удару.