Обстрел Харькова из РСЗО "Смерч": в двух районах лежат кассетные снаряды (фото)

Жителям Новобаварского и Холодногорского районов нужно быть осторожными, там остались неразорвавшиеся кассеты от боеприпасов. Кроме артобстрела, в направлении Харькова ночью запустили 3 ракеты, но долетела лишь одна.

Российские военные обстреляли Харьков кассетными боеприпасами, в двух районах города остались неразорвавшиеся снаряды. Об этом написал в Telegram мэр города Игорь Терехов.

Градоначальник предупредил жителей Новобаварского и Холодногорского районов Харькова о соблюдении осторожности.

"После вчерашнего обстрела города там много неразорвавшихся кассет от боеприпасов. Не приближайтесь к незнакомым предметам", – подчеркнул он.

По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, вражеская армия обстреляла Новобаварский район Харькова около 23:00 из РСЗО "Смерч". Повреждено дорожное покрытие, выбиты стекла в домах. По предварительной информации, жертв нет.

Около полуночи из Белгорода запустили в направлении Харькова 3 ракеты, 1 взорвалась в России, а другая – в воздухе над Шевченковским районом города. Третья ракета попала рядом с учебным заведением в Киевском районе, ранения получили 81 и 71-летняя женщины.

Обстрелы Харькова – в жилой дом попал снаряд

Терехов уточнил информацию по прилету в Киевском районе – пострадал жилой дом и офисное здание. В областном управлении ГСЧС добавили, что после ракетного удара по Киевскому району Харькова обломки ракеты вызвали сразу два пожара в жилом и офисном домах.

[ + – ] В жилом доме горела квартира на третьем этаже [ + – ] Снаряд повредил крышу офисного здания

В жилой четырехэтажке загорелась квартира на 3-м этаже, а в офисе с огнем боролись на на 4-м этаже на площади 40 кв.м.

Также после утреннего массированного артобстрела центра Харькова произошел пожар в жилой четырехэтажке. Горела крыша на площади 50 кв. м. С огнем боролись 10 единиц пожарно-спасательной техники и 60 личного состава, отметили в ГСЧС.

[ + – ] В центре Харькова горела жилая четырехэтажка

Харьков обстреляли из "Пионов"

Начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко рассказал, что 30 августа россияне обстреливали Харьков из артустановки "Пион".

"Можем утверждать, что батарея "Пионов" просто сделала залп в сторону города, не целясь конкретно по какому-то объекту. Снаряды, долетели туда, куда позволяла дальность".

Тимошко считает, что россияне пытаются нанести как можно больше вреда мирному населению, поскольку эти обстрелы не имеют военной цели и являются терактом

"Это похоже на маньяка, наслаждающегося видом крови и боли людей, бесцельно, бездумно, лишь одно наслаждение от страдания, которое они доставляют харьковчанам", — прокомментировал он действия оккупантов.

Угроза обстрелов Харькова сохраняется и 31 августа, заключил он.

Напомним, что 30 августа из-за массированного удара были разрушения в парке отдыха "Саржин Яр", в том числе общественный туалет. В результате обстрела парка погибла женщина.

Фокус писал о прилетах по центру Харькова 28 августа, в этот день ВС РФ частично уничтожили ударом трехэтажное здание.