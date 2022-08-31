Обстрел Харькова из РСЗО "Смерч": в двух районах лежат кассетные снаряды (фото)
Жителям Новобаварского и Холодногорского районов нужно быть осторожными, там остались неразорвавшиеся кассеты от боеприпасов. Кроме артобстрела, в направлении Харькова ночью запустили 3 ракеты, но долетела лишь одна.
Российские военные обстреляли Харьков кассетными боеприпасами, в двух районах города остались неразорвавшиеся снаряды. Об этом написал в Telegram мэр города Игорь Терехов.
Градоначальник предупредил жителей Новобаварского и Холодногорского районов Харькова о соблюдении осторожности.
"После вчерашнего обстрела города там много неразорвавшихся кассет от боеприпасов. Не приближайтесь к незнакомым предметам", – подчеркнул он.
По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, вражеская армия обстреляла Новобаварский район Харькова около 23:00 из РСЗО "Смерч". Повреждено дорожное покрытие, выбиты стекла в домах. По предварительной информации, жертв нет.
Около полуночи из Белгорода запустили в направлении Харькова 3 ракеты, 1 взорвалась в России, а другая – в воздухе над Шевченковским районом города. Третья ракета попала рядом с учебным заведением в Киевском районе, ранения получили 81 и 71-летняя женщины.
Обстрелы Харькова – в жилой дом попал снаряд
Терехов уточнил информацию по прилету в Киевском районе – пострадал жилой дом и офисное здание. В областном управлении ГСЧС добавили, что после ракетного удара по Киевскому району Харькова обломки ракеты вызвали сразу два пожара в жилом и офисном домах.
В жилой четырехэтажке загорелась квартира на 3-м этаже, а в офисе с огнем боролись на на 4-м этаже на площади 40 кв.м.
Также после утреннего массированного артобстрела центра Харькова произошел пожар в жилой четырехэтажке. Горела крыша на площади 50 кв. м. С огнем боролись 10 единиц пожарно-спасательной техники и 60 личного состава, отметили в ГСЧС.
Харьков обстреляли из "Пионов"
Начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко рассказал, что 30 августа россияне обстреливали Харьков из артустановки "Пион".
"Можем утверждать, что батарея "Пионов" просто сделала залп в сторону города, не целясь конкретно по какому-то объекту. Снаряды, долетели туда, куда позволяла дальность".
Тимошко считает, что россияне пытаются нанести как можно больше вреда мирному населению, поскольку эти обстрелы не имеют военной цели и являются терактом
"Это похоже на маньяка, наслаждающегося видом крови и боли людей, бесцельно, бездумно, лишь одно наслаждение от страдания, которое они доставляют харьковчанам", — прокомментировал он действия оккупантов.
Угроза обстрелов Харькова сохраняется и 31 августа, заключил он.
Напомним, что 30 августа из-за массированного удара были разрушения в парке отдыха "Саржин Яр", в том числе общественный туалет. В результате обстрела парка погибла женщина.
Фокус писал о прилетах по центру Харькова 28 августа, в этот день ВС РФ частично уничтожили ударом трехэтажное здание.