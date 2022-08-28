"Прилетало уже неоднократно": ВС РФ ударили ракетами по центру Харькова, – Терехов (видео)

В военной администрации сообщают о частичном разрушении трехэтажного здания.

Российские войска нанесли два ракетных удара по Харькову. "Прилеты" зафиксировали по центру города. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Телеграме.

По данным мэра, ракеты попали в тоже самое место, куда "уже прилетало неоднократно". Одно из административных зданий разрушено. По предварительной информации обошлось без жертв.

В местных телеграм-каналах публикуют видео со звуками взрывов в Харькове. На кадрах видна сильна вспышка в результате "прилета". Также появилось первые кадры с места происшествия, по которым видно, что удар пришелся по центру города.

Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов заявил, что ударом частично уничтожено трехэтажное здание в центре города.

"Все профильные службы работают и фиксируют очередное преступление оккупантов, предварительно — попадание ракеты, тип устанавливают правоохранители", — заявил Синегубов.

Напомним, в ночь с 26 на 27 августа российские войска также нанесли удар по Харькову. Ракеты попали в центр города В результате пострадала школа и историческое здание в областном центре.

Также сообщалось, мэр Харькова уволил чиновника из Департамента по земельным ресурсам Сергея Колесника из-за его отдыха в Ницце во время войны.