"Цинизм и хамство": мэр Харькова уволил чиновника за фото из Ниццы во время войны

После негативной реакции общественности глава Департамента по земельным ресурсам Харькова Сергей Колесник удалил фото, сделанные на отдыхе во Франции. Но это не спасло его от потери должности.

Мэр Харькова Игорь Терехов уволил начальника Департамента по земельным ресурсам Сергея Колесника, назвав цинизмом и хамством действия чиновника, который выложил в соцсетях фотографии, сделанные во время отдыха в Ницце. Об этом сообщает "Страна".

"У меня решение однозначное. Этот человек не должен занимать, если подтвердятся факты, такую должность, которую он занимает, — объяснял накануне городской голова. — Я дал задание буквально вчера после этой информации проверить все факты".

Колесник закрыл свою страницу в Facebook и удалил фото после реакции общественности, недовольной тем, что во время ежедневных обстрелов Харькова представитель городской мэрии проводит время во Франции.

[ + – ] Чиновник в Porsche 911.

На одном из фото чиновник сидит за рулем автомобиля Porsche 911 с харьковскими номерами, на другом — с детьми демонстрирует покупки из бутика Hermes на центральной площади города.

[ + – ] Чиновник с детьми после покупок в Ницце.

Колесника также видели в одном из дорогих отелей Ниццы, где стоимость номера — от нескольких тысяч долларов в сутки.

Официальная зарплата руководителя Департамента земельных ресурсов Харьковского горсовета не позволила бы чиновнику вести роскошный образ жизни, не говоря уже о военном положении, при котором мужчинам призывного возраста не имеют права выезжать за границу.

При каких обстоятельствах Колесник уехал из Украины, пока не установлено.

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