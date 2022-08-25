"Цинізм і хамство": мер Харкова звільнив чиновника за фото з Ніцци під час війни

Після негативної реакції громадськості голова Департаменту із земельних ресурсів Харкова Сергій Колесник видалив фото, зроблені на відпочинку у Франції. Але це не врятувало його від втрати посади.

Мер Харкова Ігор Терехов звільнив начальника Департаменту із земельних ресурсів Сергія Колесника, назвавши цинізмом та хамством дії чиновника, який виклав у соцмережах фотографії, зроблені під час відпочинку у Ніцці. Про це повідомляє "Країна".

"У мене рішення однозначне. Ця людина не повинна займати, якщо підтвердяться факти, таку посаду, яку вона обіймає, — пояснював напередодні міський голова. — Я дав завдання буквально вчора після цієї інформації перевірити всі факти".

Колісник закрив свою сторінку у Facebook та видалив фото після реакції громадськості, незадоволеної тим, що під час щоденних обстрілів Харкова представник міської мерії проводить час у Франції.

[ + – ] Чиновник у Porsche 911

На одному з фото чиновник сидить за кермом автомобіля Porsche 911 із харківськими номерами, на іншому — з дітьми демонструє покупки з бутика Hermes на центральній площі міста.

[ + – ] Чиновник з дітьми після покупки в Ніцці

Колесника також бачили в одному з найдорожчих готелів Ніцци, де вартість номера — від кількох тисяч доларів на добу.

Офіційна зарплата керівника Департаменту земельних ресурсів Харківської міськради не дозволила б чиновнику вести розкішний спосіб життя, не кажучи вже про воєнний стан, за якого чоловікам призовного віку не мають права виїжджати за кордон.

За яких обставин Колесник виїхав з України, допоки не встановлено.

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