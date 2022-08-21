Знайдено застреленого начальника СБУ в Кіровоградській області: не відкидається суїцид

Тіло загиблого силовика у квартирі у Кропивницькому виявила його дружина. Раніше він понад десять років працював у підрозділі боротьби з корупцією.

У суботу, 20 серпня, у Кропивницькому знайдено мертвим начальника регіонального управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Олександра Наконечного. Про це повідомило видання УНІАН із посиланням на пресслужбу відомства.

За словами силовиків, СБУ та Державне бюро розслідувань вивчають обставини смерті начальника управління СБУ у Кіровоградській області та відомство буде готове поінформувати громадськість про обставини події після збирання повної інформації про неї.

Однак видання "Обозреватель" з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що у померлого силовика виявлено проникне вогнепальне поранення, а тіло знайшла в суботу, 20 серпня, близько 22:50 його дружина у квартирі на вулиці Тарковського. За попередніми даними слідства, Наконечний вчинив суїцид за допомогою нагородного пістолета.

Відомо, що Наконечний обіймав посаду начальника СБУ на Кіровоградщині з січня 2021 року відповідно до указу президента України Володимира Зеленського. До цього він протягом двох років працював у контррозвідці й понад 10 років — у підрозділі боротьби з корупцією та організованою злочинністю київського управління СБУ, мав звання підполковника. Журналісти наголосили, що Наконечний був третім керівником Кіровоградського управління СБУ за останні два роки.

Нагадаємо, нещодавно у російському селищі Заріччя, що у Підмосков'ї, знайшли мертвими російського мільярдера Євгена Паланта та його дружину Ольгу. Їхні тіла виявила дочка, занепокоївшись, що батьки довго не виходять на зв'язок.

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