Російського IT-мільярдера Євгенія Паланта і його дружину знайшли мертвими

На тілах були множинні ножові поранення, поліція підозрює самогубство.

У Підмосковному селищі Заріччя знайшли мертвими російського мільярдера Євгенія Паланта і його дружину Ольгу. Їхні тіла виявила дочка, занепокоївшись, що батьки довго не виходять на зв'язок. Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

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Євгеній Палант — співвласник абхазького стільникового оператора "А-мобаїл", також був відомий в IT-сфері: він був засновником провідних компаній у цій галузі — "ІК Інсталсайт" і ТОВ "ЮМТ". Його дружина Ольга також займалася бізнесом. Палант був відомий активною меценатською діяльністю. Зокрема він протегував Театру російської драми ім. Іскадера в Сухумі.

[ + – ] Євгеній Палант у театрі Фото: Соцсети

У поліції вже заявили, що на тілах загиблих зафіксовано множинні ножові поранення, які завдали кухонним ножем. Двері в апартаменти мільярдера були зачинені зсередини, тому в поліції розглядають кілька версій того, що сталося. Одна з них — це пограбування. Ще одна — вбивство та самогубство. Нібито Палант міг убити свою дружину або вона його. Розглядається версія того, що мільярдер мав коханку.

"Причина вбивства — ревнощі. Дружина бізнесмена була впевнена, що її чоловік почав залицятися до їхньої спільної знайомої і взагалі активно цікавився іншими жінками, молодшими. Після однієї зі сварок вона схопила ніж і напала на чоловіка", — повідомило джерело.

[ + – ] Євгеній Палант із дружиною Ольгою Фото: Соцсети

Це не перша загадкова смерть російського мільярдера. З початку війни в Україні сталося кілька схожих інцидентів, коли були вбиті і олігархи, і їхні дружини, а іноді й діти, а поліція розглядала версію вбивства та самогубства кимось із них.

У квітні перед Великоднем на віллі в Іспанії було знайдено мертвим 55-річного ексголовного бухгалтера найбільшої в РФ приватної компанії з видобутку газу "Новатек" Сергія Протосеня, а також його дружину й дочку. Син убитого був у Франції цього дня і у версію того, що його батько вбив дружину та дочку, не вірить.

Також знайшли вбитим колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва та його родину.

Окрім цього, сталося кілька підозрілих інцидентів уже буквально днями.

З нагородного пістолета застрелився генерал-майор Служби зовнішньої розвідки у відставці Лев Соцков. Йому було 90 років.

Також намагався накласти на себе руки 53-річний колишній охоронець президента Росії Володимира Путіна Вадим Зімін, який носив за ним його "ядерну валізку". Чоловік стріляв собі у голову, поки його брат перебував у ванній.