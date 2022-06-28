Российский IT-миллиардер Евгений Палант и его жена были найдены мертвыми

На телах были множественные ножевые ранения, полиция подозревает самоубийство

В Подмосковном поселке Заречье были найдены мертвыми российский миллиардер Евгений Палант и его супруга Ольга. Их тела обнаружила дочь, забеспокоившись, что родители долго не выходят на связь. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

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Евгений Палант — совладелец абхазского сотового оператора "А-мобаил", также был известен в IT-сфере: он являлся учредителем ведущих компаний в этой области — "ИК Инсталсайт" и ООО "ЮМТ". Его жена Ольга также занималась бизнесом. Палант был известен активной меценатской деятельностью. В частности, он покровительствовал Театру русской драмы им. Искадера в Сухуми.

[ + – ] Евгений Палант в театре Фото: Соцсети

В полиции уже заявили, что на телах погибших зафиксированы множественные ножевые ранения, которые нанесли кухонным ножом. Двери в апартаменты миллиардера были закрыты изнутри, так что в полиции рассматривают несколько версий случившегося. Одна из них – это ограбление. Еще одна – убийство и самоубийство. Якобы Палант мог убить свою жену, или же она его. Рассматривается версия того, что у миллиардера была любовница.

"Причина убийства — ревность. Жена бизнесмена была уверена, что ее супруг начал ухаживать за их общей знакомой и вообще активно интересовался другими женщинами, помоложе. После одной из ссор она схватила нож и напала на супруга", — сообщил источник.

[ + – ] Евгений Палант с женой Ольгой Фото: Соцсети

Это не первая загадочная смерть российского миллиардера. С начала войны в Украине произошло несколько схожих инцидентов, когда были убиты и олигархи и их жены, а иногда и дети, а полиция рассматривала версию убийства и самоубийства кем-то из них.

В апреле, перед Пасхой, на вилле в Испании был найден мертвым 55-летний экс-главный бухгалтер крупнейшей в РФ частной компании по добыче газа "Новатэк" Сергей Протосеня, а также его жена и дочь. Сын убитого был во Франции в этот день и в версию того, что его отец убил жену и дочь, — не верит.

Также был найден убитым бывший вице-президент "Газпромбанка" Владислав Аваев и его семья.

Кроме этого, случилось несколько подозрительных инцидентов уже буквально на днях.

Из наградного пистолета застрелился генерал-майор Службы внешней разведки в отставке Лев Соцков. Ему было 90 лет.

Также пытался покончить с собой 53-летний бывший охранник президента России Владимира Путина Вадим Зимин, который носил за ним его "ядерный чемоданчик". Мужчина стрелял себе в голову, пока его брат находился в ванной.