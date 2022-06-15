В Москве из наградного пистолета застрелился Лев Соцков, генерал СВР в отставке

Генерал-майору Соцкову было 90 лет. Он оставил предсмертную записку

В Москве покончил с собой генерал-майор Службы внешней разведки в отставке, 90-летний Лев Соцков. Об этом сообщает МК.

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Тело бывшего разведчика нашла его жена в их квартире. Рядом лежал его наградной пистолет и предсмертная записка, в которой Соцков не пояснил причины самоубийства, а только рассказал историю своего пистолета, который оказался почти антикварным.

"Пистолет — это реликвия боев на реке Халхин-Гол. Получен мною в бытность представителем при спецслужбы Монголии по случаю пятисотлетия события Улан -Батор. 1989 г. Л. Соцков", — было сказано в записке.

Сейчас на месте происшествия работают криминалисты.

Лев Соцков окончил Московский государственный институт международных отношений, впрочем, про него мало информации в Сети, что, впрочем, вполне объяснимо, если учитывать специфику его работы. Соцков 40 лет был на оперативной работе за рубежом, также работал в Центре. В последнее время занимался изучением архивных материалов по истории разведки, написал несколько книг, в частности "Операция "Тарантелла" о работе советской разведки против британской.

Также был одним из тех, кто комментировал рассекреченные архивные документы СВР, касающиеся политических процессов в Европе до и после подписания Мюнхенского соглашения 30 сентября 1938 года, которое, напомним, было подписано Германией, Великобританией, Францией и Италией. Оно предусматривало, что Чехословакия в течение 10 дней освободит и уступит Германии Судетскую область. Соцков говорил, что в Кремле знали о готовящемся нападении нацистской Германии на Чехословакию. Но Сталин проигнорировал предпреждения, потому что не доверял аналитикам.

"Эта ситуация еще раз подтверждает, что ни в коем случае нельзя поощрять агрессора, вне зависимости от того, большой он или малый. Ведь история свидетельствует, что как только появляются люди, желающие мирового господства, то быть большой беде, если их вовремя не обуздать", — говорил генерал разведки.