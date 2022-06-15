У Москві з нагородного пістолета застрелився Лев Соцков, генерал СЗР у відставці

Генерал-майору Соцкову було 90 років. Він залишив передсмертну записку

У Москві наклав на себе руки генерал-майор Служби зовнішньої розвідки у відставці, 90-річний Лев Соцков. Про це повідомляє МК.

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Тіло колишнього розвідника знайшла його дружина в їхній квартирі. Поруч лежав його нагородний пістолет та передсмертна записка, в якій Соцков не пояснив причини самогубства, а лише розповів історію свого пістолета, який виявився майже антикварним.

"Пістолет — це реліквія боїв на річці Халхін-Гол. Я отримав його під час перебування представником при спецслужбі Монголії з нагоди п'ятисотліття події Улан-Батор. 1989 р. Л. Соцков", — сказано в записці.

Наразі на місці події працюють криміналісти.

Лев Соцков закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин, втім, про нього мало інформації в мережі, що, втім, цілком можна пояснити, якщо враховувати специфіку його роботи. Соцков 40 років був на оперативній роботі за кордоном, також працював у Центрі. Останнім часом займався вивченням архівних матеріалів з історії розвідки, написав кілька книг, зокрема “Операція “Тарантелла” про роботу радянської розвідки проти британської.

Також був одним із тих, хто коментував розсекречені архівні документи СЗР, що стосуються політичних процесів у Європі до та після підписання Мюнхенської угоди 30 вересня 1938 року, яка, нагадаємо, підписана Німеччиною, Великобританією, Францією та Італією. Вона передбачала, що Чехословаччина протягом 10 днів звільнить і поступиться Німеччині Судетською областю. Соцков говорив, що в Кремлі знали про напад нацистської Німеччини на Чехословаччину. Але Сталін проігнорував попередження, бо не довіряв аналітикам.

"Ця ситуація ще раз підтверджує, що в жодному разі не можна заохочувати агресора, незалежно від того, чи великий він чи малий. Адже історія свідчить, що як тільки з'являються люди, які бажають світового панування, то бути великій біді, якщо їх вчасно не приборкати", — говорив генерал розвідки.