Ексглаву "Росозброєння" Олексія Огарьова знайшли мертвим у себе вдома

Слідчий комітет стверджує, що смерть не має "кримінального характеру". Проте силовики розпочали дослідчу перевірку.

У РФ продовжують загадковим способом гинути високопосадовці. Так днем раніше в Підмосков'ї знайшли мертвим колишнього глави компанії "Росозброєння" Олексія Огарьова. Про це повідомляє ТАСС.

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Тіло 64-річного Огарьова виявлене в його власному будинку, у котеджному селищі "Балатон" в Одинцовському районі Підмосков'я.

У Слідчому комітеті вже заявили, що нічого кримінального у раптовій смерті колишнього чиновника немає, розпочато дослідчу перевірку.

"За попередніми даними, смерть чоловіка не має кримінального характеру. Проте точну причину смерті встановлять за результатами експертизи", — повідомила представниця Головного слідчого управління СК у Московській області Ольга Врадій.

Наразі компанії "Росозброєння" не існує: Нагадаємо, після злиття з ФГУП "Промекспорт" вона перетворена на "Рособоронекспорт". Це єдиний у РФ спеціальний експортер російської зброї та військової техніки з оборотами у мільярди рублів.

[ + – ] Олексія Огарьова знайдено мертвим

За чутками, злиття відбулося після розмови Огарьова та Путіна у 2000 році. "Росозброєння" та "Промекспорт" були конкурентами, і Огарьов виступав проти злиття. Головою "Промекспорту" на той час призначили Сергія Чемезова, близького друга Путіна та його соратника, який служив із ним разом у НДР. Огарьов, зі свого боку, був людиною Бориса Єльцина — і діловим партнером Леоніда Дяченка, його зятя.

Про злиття цих двох компаній Огарьов дізнався з новин наступного дня, що, безперечно, стало для нього сюрпризом. Для керівників "Росозброєння" звістка про злиття також стала несподіванкою. "Я почув про указ по телевізору, дзвоню своїм. Кажуть: "не може бути!" Виявилося, може", — згадував згодом один із топменеджерів.

Огарьову запропонували в об'єднаній компанії втішну посаду першого заступника гендиректора, від якої він відмовився. Гендиректором у підсумку став Андрій Бельянінов, перший заступник Чемезова у "Промекспорті" і вже Чемезов став його заступником. Через деякий час Бельямінов очолив Федеральну службу з оборонного замовлення, і Чемезов отримав головну посаду в "Рособоронекспорті" офіційно.

[ + – ] Сергій Чемезов — голова "Рособоронекспорт" та друг Путіна Фото: ТАСС

Сам Огарьов після скандалу вів звичайне життя ексчиновника, був одружений, виховував доньку, захоплювався гірськими лижами.

Хто такий Олексій Огарьов

Народився у Москві 16 вересня 1957 року. Навчався у Московському авіаційному інституті, разом із другим чоловіком доньки Бориса Єльцина Олексієм Дяченком, звідки й пішла їхня дружба. Опісля працював у МЗС, до 1997 року обіймав посаду постпреда Росії при Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та працював у Відні, де брав участь у переговорах щодо роззброєння. У 1997 році призначений заступником голови президентської адміністрації та одночасно заступником голови президентської комісії з питань військово-технічного співробітництва з іноземними державами.

[ + – ] Олексій Огарьов — колишній глава "Росозброєння" Фото: ТАСС

У 1999 став заступником секретаря російського Радбезу, займався питаннями військово-технічного співробітництва.

Нагадаємо, 15 червня в Москві знайдений мертвим ветеран Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії, генерал-майор у відставці 90-річний Леа Соцков. Генерал застрелився з нагородного пістолета, поруч лежала передсмертна записка.

У березні цього року в приватному будинку в Підмосков'ї знайдено мертвим 77-річного генерал-майора ГРУ, колишнього генерального директора ВО "Оборонекспорт" Сергія Караогланова.

У квітні на віллі в Іспанії знайдено вбитими російського мільярдера Сергія Протосеня, його дружину та доньку. Син у цей момент був у Франції. Протосеня обіймав посаду головбуха газодобувної компанії "Новатек". Його син Федір Протосеня вважає, що його сім'ю вбили і у версію того, що його батько вбив свою дружину та доньку, а потім повісився — не вірить.