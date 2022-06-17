Экс-глава "Росвооружения" Алексей Огарев найден мертвым у себя дома

Следственный комитет утверждает, что смерть не носит "криминальный характер". Однако силовики начали доследственную проверку.

В РФ продолжают загадочным образом гибнуть высокопоставленные чиновники. Так днем ранее в Подмосковье был найден мертвым бывший глава компании "Росвооружение" Алексей Огарев. Об этом сообщает ТАСС.

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Тело 64-летнего Огарева было обнаружено в его собственном доме, в коттеджном поселке "Балатон" в Одинцовском районе Подмосковья.

В Следственном комитете уже заявили, что ничего криминального в внезапной смерти бывшего чиновника нет, начата доследственная проверка.

"По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер. Однако точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы", — сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Сейчас компании "Росвооружение" не существует: Напомним, после слияния с ФГУП "Промэкспорт" она была преобразована в "Рособоронэкспорт". Это единственный в РФ специальный экспортер российского оружия и военной техники с оборотами в миллиарды рублей.

[ + – ] Алексей Огарев найден мертвым

По слухам, слияние произошло после беседы Огарева и Путина в 2000 году. "Росвооружение" и "Промэкспорт" были конкурентами, и Огарев выступал против слияния. Главой "Промэкспорта" в то время был назначен Сергей Чемезов, близкий друг Путина и его соратник, служивший с ним вместе в ГДР. Огарев, в свою очередь, был человеком Бориса Ельцина – и деловым партнером Леонида Дьяченко, его зятя.

О слиянии этих двух компаний Огарев узнал из новостей на следующий день, что, несомненно, стало для него сюрпризом. Для руководителей "Росвооружения" известие о слиянии также стало полной неожиданностью. "Я услышал об указе по телевизору, звоню своим. Говорят: "не может быть!" Оказалось, может", — вспоминал впоследствии один из топ-менеджеров.

Огареву предложили в объединенной компании утешительный пост первого заместителя гендиректора, от которого он отказался. Гендиректором в итоге стал Андрей Бельянинов, первый зам Чемезова в "Промэкспорте" и уже Чемезов стал его заместителем. Через некоторое время Бельяминов возглавил Федеральную службу по оборонному заказу, и Чемезов получил главный пост в "Рособоронэкспорте" официально.

[ + – ] Сергей Чемезов - глава "Рособоронэкспорт" и друг Путина Фото: ТАСС

Сам Огарев после скандала вел обычную жизнь экс-чиновника, был женат, растил дочь, увлекался горными лыжами.

Кто такой Алексей Огарев

Родился в Москве 16 сентября 1957 года. Учился в Московском авиационном институте, вместе со вторым мужем дочери Бориса Ельцина Алексеем Дьяченко, откуда и пошла их дружба. После работал в МИДе, до 1997 года занимал должность постпреда России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и работал в Вене, где принимал участие в переговорах по разоружению. В 1997 году был назначен заместителем главы президентской администрации и одновременно зампредом президентской комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

[ + – ] Алексей Огарев - бывший глава "Росвооружения" Фото: ТАСС

В 1999 году стал заместителем секретаря российского Совбеза, курировал вопросы военно-технического сотрудничества.

Напомним, 15 июня в Москве был найден мертвым ветеран Службы внешней разведки (СВР) России, генерал-майор в отставке 90-летний Лев Соцков. Генерал застрелился из наградного пистолета, рядом лежала предсмертная записка.

В марте этого года в частном доме в Подмосковье был найден мертвым 77-летний генерал-майор ГРУ, бывший генеральный директор ВО "Оборонэкспорт" Сергей Караогланов.

В апреле на вилле в Испании были найдены убитыми российский миллиардер Сергей Протосеня, его жена и дочь. Сын в этот момент находился во Франции. Протосеня занимал пост главбуха газодобывающей компании "Новатэк". Его сын Федор Протосеня считает, что его семью убили и в версию того, что его отец убил свою жену и дочь, а потом повесился – не верит.