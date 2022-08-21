Найден застреленным начальник СБУ в Кировоградской области: не исключается суицид

Тело погибшего силовика в квартире в Кропивницком обнаружила его жена. Ранее он более десяти лет работал в подразделении по борьбе с коррупцией.

В субботу, 20 августа, в Кропивницком был найден мертвым начальник регионального управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Александр Наконечный. Об этом сообщило издание Униан со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам силовиков, СБУ и Государственное бюро расследований изучают обстоятельства смерти начальника управления СБУ в Кировоградской области и ведомство будет готово проинформировать общественность об обстоятельствах происшествия после сбора полной информации о нем.

В то же время издание "Обозреватель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что у умершего силовика было обнаружено проникающее огнестрельное ранение, а тело было найдено в субботу, 20 августа, около 22:50 его супругой в квартире по улице Тарковского. По предварительным данным следствия, Наконечный совершил суицид при помощи наградного пистолета.

Известно, что Наконечный занимал должность начальника СБУ в Кировоградской области с января 2021 года в соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского. До этого он на протяжении двух лет работал в контрразведке и более 10 лет — в подразделении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью киевского управления СБУ, имел звание подполковника. Журналисты отметили, что Наконечный был третьим руководителем Кировоградского управления СБУ за последние два года.

Напомним, недавно в российском поселке Заречье, что в Подмосковье, были найдены мертвыми российский миллиардер Евгений Палант и его супруга Ольга. Их тела обнаружила дочь, забеспокоившись, что родители долго не выходят на связь.

Также мы писали о том, как в РФ был найден мертвым бывший глава компании "Росвооружение" Алексей Огарев.