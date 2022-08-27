Новая атака оккупантов: ночью российские войска обстреляли Харьков и Запорожье (видео)

Сообщается, что в Харькове пострадала школа в центре города, а также историческое здание. А вот в Запорожской области зафиксировали 16 прилетов.

Ночью российские оккупанты снова обстреляли украинские города. Так, под обстрелами оказались Харьков и Запорожье, о чем рассказали местные власти.

Так, в 02:42 ночи мэр Харькова Игорь Терехов у себя в Telegram подтвердил обстрел города.

"Рекетный обстрел Харькова. Под ударом центральная часть города в Основянском и Киевском районах. Предварительно без жертв и пострадавших", — написал он.

Также местные телеграм-каналы показали видео обстрела.

[ + – ] Обстрел Харькова

Затем появились фотографии и видео последствий ночной атаки.

[ + – ] Обстрел Харькова

"Пострадало историческое здание, дом купца Адама Пиотровского, которое мы реставрировали несколько лет назад. Пострадала школа в центре Харькова", — написал Терехов в Telegram.

Кроме того, в 04:45 утра глава Запорожской ОВА Александр Старух написал в своем Telegram об обстреле Запорожья и области. По его словам, в общей сложности было зафиксировано 16 прилетов. Российские оккупанты атаковали объекты инфраструктуры.

[ + – ] Обстрел Запорожья.

Ранее Фокус писал, что Подоляк рассказал, что произойдет с миром, если РФ победит в войне. По словам советника главы ОП, если РФ победит, то сможет диктовать свои условия Европе. Она может начать войну с Молдовой, Грузией, попытаться забрать Северный Казахстан. А другие диктаторы начнут брать пример с Путина.

Еще напомним, что СМИ разоблачили очередной фейк минобороны РФ. Министерство опубликовало в Telegram видео якобы "уничтожения подразделений ВСУ" из огнеметов. Однако самих украинских солдат в ролике нет.