В РФ выдали войну с подсолнухами за бой с ВСУ: СМИ разоблачили очередной фейк минобороны (видео)

Минобороны РФ опубликовало видео с якобы боем с ВСУ. Однако журналисты выяснили, что на видео простые учения по стрельбе, которое сняли в поле с подсолнухами.

Министерство обороны РФ опубликовало в Telegram видео якобы "уничтожения подразделений ВСУ" из огнеметов. Однако самих украинских солдат в ролике нет, о чем написали журналисты портала "Настоящее время" в Telegram.

В Минобороны РФ написали, что огнем из реактивных пехотных огнеметов "Шмель" были уничтожены наступающие подразделения ВСУ. Ролик с таким описанием появился на канале Минобороны РФ 25 августа. Отметим, что на видео нет солдат ВСУ, российские военные стреляют по подсолнухам.

"Судя по метаданным (скрытым характеристикам) видео, оно было записано еще 31 июля. Проект в программе для монтажа видео назывался "Занятия_1ДШБ_в2", что можно расшифровать как "занятия 1-го десантно-штурмового батальона (или бригады)", — написали журналисты "Настоящего времени".

В сообщении сказано, что происходящее на видео больше напоминает учения по стрельбе. Это можно определить по тому, что оператор снимает стрелка, стоя прямо рядом с ним. Он даже не пытается прятаться от огня так называемых "ВСУ". Также видно, что один снаряд попадает по подсолнухам, а второй улетает в поле.

Происходящее на видео комментирует военный с закрытым лицом, однако файл с комментарием раскрывает его имя:

"Командир_огнеметного_взвода_гвардии_старший_лейтенант_Иванов_Александр".

[ + – ] Фейк Минобороны РФ

Также Фокус писал, что в РФ заявили о задержании "агента украинской разведки". ФСБ России заявила о задержании "агента украинской разведки", который якобы собирал и передавал в Украину информацию об объектах Минобороны РФ.

Еще напомним, что Минобороны Украины предложило РФ капитулировать. Украинские военные ликвидировали более 45 тысяч российских захватчиков за 6 месяцев полномасштабной войны. Киев призывает Москву воспользоваться шансом и сдаться до полного уничтожения врага.

Также сообщалось, что в Минобороны РФ оправдали замедление хода вторжения в Украину. По словам министра обороны Сергея Шойгу, США затягивают войну поставляя оружие Украине, также это кратно увеличивает количество жертв мирного населения.