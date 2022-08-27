Начнется цепная реакция: Подоляк рассказал, что произойдет с миром, если РФ победит в войне

По словам советника главы ОП, если РФ победит, то сможет диктовать свои условия Европе. Она может начать войну с Молдовой, Грузией, попытаться забрать Северный Казахстан. А Другие диктаторы начнут брать пример с Путина.

Москва будет готова к переговорам с Киевом только в тот момент, когда ВСУ выйдут на административные границы Украины. Тогда можно будет подписать мирный договор, о чем рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat.

По его словам, Россия ведет переговоры на языке ультиматумов и выдвигает неприемлемые требования, а потому вести с ней диалог невозможно.

"План Путина простой. Он хочет восстановить Советский Союз в той или иной форме. Украина здесь – его главный враг", – сказал Подоляк.

По его словам, независимость Украины противоречит мировоззрению Путина. Что касается призывов к переговорам от европейских лидеров, то, как сказал Подоляк, такие предложения выдвигаются исходя из ошибочных представлений о РФ.

"Если разрешить России выиграть войну, то она сможет диктовать свои условия Европе. Это ведет к продвижению России в Молдову, Грузию, Северный Казахстан или страны Балтии. Россия станет манипулировать внутренней политикой Евросоюза, провоцируя крайне левые и крайне правые силы. В мире начнется цепная реакция, когда другие авторитарные государства поймут, что они могут достичь своих целей с помощью агрессивной войны", – отметил Подоляк.

Однако, по его мнению, война все-таки кончится за столом переговоров. Однако для этого Россия должна понести значительные потери на фронте. Тогда Москва перестанет выдвигать ультиматумы, ей придется выслушивать доводы другой стороны.

"Когда Украина дойдет до границ, определенных в 1991 году, Россия будет готова сесть за стол переговоров и подписать мирный договор", – убежден Михаил Подоляк.

Более того, поражение РФ поможет и Беларуси, так как у страны появится свобода выбора, шанс стать европейской демократией.

Новая стадия войны

На данный момент, как сказал Подоляк, война с РФ перешла в четвертую стадию.

"Россия ввезла в Украину максимальное количество техники и людей. Они ведут артиллерийскую войну, которую хотят продлить до зимы", – сказал он.

Также Подоляк заявил, что РФ пытается изнурить Европу дефицитом энергоносителей, чтобы она устала от помощи нашей стране в этой войне.

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