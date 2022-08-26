Пушилин "сливал" Украине места расположения складов российской армии, — СМИ (фото)

Источники в украинских спецслужбах подтвердили аутентичность переданной журналистам переписки главаря боевиков, но усомнились в том, что в его услугах действительно нуждались.

Фотографии, на которых запечатлена переписка с телефона так называемого "главы ДНР" Дениса Пушилина с "депутатом" псевдореспублики Владиславом Бердичевским, оказались в распоряжении журналистов "24 канала". Издание сообщило, что получило фото на редакционную почту от мужчины, который представился "добровольцем ДНР". Источники в украинских спецслужбах подтвердили журналистам, что переписка подлинная.

Из фотографий становится понятно, что Бердичевский еще 21 июля написал Пушилину о том, что война будет проиграна и поэтому нужно искать пути для отступления, причем не в Россию. Однако для жизни за рубежом нужны большие деньги.

[ + – ] Владислав Бердичевский

23 июля Пушилин рассказал, что у него есть идея, как заработать денег, а спустя два дня сообщил Бердичевскому, что на него выходил украинец, который предлагал по $500 тыс. за координаты российских военных складов. При этом главарь боевиков уверял, что никакого риска нет, так как на них никто не подумает, а с "покупателем" он уже имел дело раньше и тот никогда не обманывал.

Судя по сообщениям от 1 августа, деньги так и не пришли. 2 августа Пушилин констатировал, что покупатель перестал выходить на связь и предложил Бердичевскому набраться терпения. В ответ его сообщник заметил, что по их наводкам "уже работают".

Журналисты заявили, что в украинских спецслужбах пообещали провести проверку и затем предоставить всю информацию. В то же время источники издания сомневаются в том, что в сотрудничестве с Денисом Пушилиным был смысл, так как украинской и западной разведки и так хорошо известны координаты всех объектов, расположенных на оккупированных территориях.

Напомним, 23 августа российские СМИ сообщили о том, что по центру Донецка был нанесен удар, зафиксировано прямое попадание в "администрацию" Дениса Пушилина.

Также сообщалось, что российский пропагандист Павел Кукушкин своими видео с базы боевиков "Пятнашки" помог журналистам определить ее расположение. Все координаты были переданы украинской армии, которая уничтожила пункт дислокации врага.