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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Пушилін "зливав" Україні місця розташування складів російської армії, — ЗМІ (фото)

донецькі бойовики, Денис Пушилін, голова ДНР, Пушилін зливав координати, Владислав Бердичевський, війна програна
Фото: rbc.ru | Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін

Джерела в українських спецслужбах підтвердили автентичність переданого журналістам листування ватажка бойовиків, але засумнівалися в тому, що його послуг справді потребували.

Фотографії, на яких зображено листування з телефону так званого "голови ДНР" Дениса Пушиліна з "депутатом" псевдореспубліки Владиславом Бердичевським, опинилися у розпорядженні журналістів "24 каналу". Видання повідомило, що отримало фото на редакційну пошту від чоловіка, який представився "добровольцем ДНР". Джерела в українських спецслужбах підтвердили журналістам, що листування справжнє.

З фотографій стає зрозуміло, що Бердичевський ще 21 липня написав Пушиліну про те, що війну буде програно і тому потрібно шукати шляхи для відступу, причому не в Росію. Однак для життя за кордоном потрібні великі гроші.

донецькі бойовики, Денис Пушилін, голова ДНР, Пушилін зливав координати, Владислав Бердичевський, війна програна
Владислав Бердичевський

23 липня Пушилін розповів, що має ідею, як заробити грошей, а через два дні повідомив Бердичевському, що на нього виходив українець, який пропонував по $500 тис. за координати російських військових складів. При цьому ватажок бойовиків запевняв, що жодного ризику немає, бо на них ніхто не подумає, а з "покупцем" він уже мав справу раніше, і той ніколи не обманював.

Судячи з повідомлень від 1 серпня, гроші так і не прийшли. 2 серпня Пушилін констатував, що покупець перестав виходити на зв'язок і запропонував Бердичевському набратися терпіння. У відповідь його спільник зауважив, що по їхнім наведенням вже працюють.

Журналісти заявили, що в українських спецслужбах пообіцяли провести перевірку і надати всю інформацію. Водночас, джерела видання сумніваються в тому, що у співпраці з Денисом Пушиліним був сенс, оскільки українській та західній розвідці і так добре відомі координати всіх об'єктів, розташованих на окупованих територіях.

Нагадаємо, 23 серпня російські ЗМІ повідомили про те, що по центру Донецька було завдано удару, зафіксовано пряме потрапляння в "адміністрацію" Дениса Пушиліна.

Також повідомлялося, що російський пропагандист Павло Кукушкін своїми відео з бази бойовиків "П'ятнашки" допоміг журналістам визначити її розташування. Усі координати було передано українській армії, яка знищила пункт дислокації ворога.