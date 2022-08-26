Пушилін "зливав" Україні місця розташування складів російської армії, — ЗМІ (фото)

Джерела в українських спецслужбах підтвердили автентичність переданого журналістам листування ватажка бойовиків, але засумнівалися в тому, що його послуг справді потребували.

Фотографії, на яких зображено листування з телефону так званого "голови ДНР" Дениса Пушиліна з "депутатом" псевдореспубліки Владиславом Бердичевським, опинилися у розпорядженні журналістів "24 каналу". Видання повідомило, що отримало фото на редакційну пошту від чоловіка, який представився "добровольцем ДНР". Джерела в українських спецслужбах підтвердили журналістам, що листування справжнє.

З фотографій стає зрозуміло, що Бердичевський ще 21 липня написав Пушиліну про те, що війну буде програно і тому потрібно шукати шляхи для відступу, причому не в Росію. Однак для життя за кордоном потрібні великі гроші.

[ + – ] Владислав Бердичевський

23 липня Пушилін розповів, що має ідею, як заробити грошей, а через два дні повідомив Бердичевському, що на нього виходив українець, який пропонував по $500 тис. за координати російських військових складів. При цьому ватажок бойовиків запевняв, що жодного ризику немає, бо на них ніхто не подумає, а з "покупцем" він уже мав справу раніше, і той ніколи не обманював.

Судячи з повідомлень від 1 серпня, гроші так і не прийшли. 2 серпня Пушилін констатував, що покупець перестав виходити на зв'язок і запропонував Бердичевському набратися терпіння. У відповідь його спільник зауважив, що по їхнім наведенням вже працюють.

Журналісти заявили, що в українських спецслужбах пообіцяли провести перевірку і надати всю інформацію. Водночас, джерела видання сумніваються в тому, що у співпраці з Денисом Пушиліним був сенс, оскільки українській та західній розвідці і так добре відомі координати всіх об'єктів, розташованих на окупованих територіях.

Нагадаємо, 23 серпня російські ЗМІ повідомили про те, що по центру Донецька було завдано удару, зафіксовано пряме потрапляння в "адміністрацію" Дениса Пушиліна.

Також повідомлялося, що російський пропагандист Павло Кукушкін своїми відео з бази бойовиків "П'ятнашки" допоміг журналістам визначити її розташування. Усі координати було передано українській армії, яка знищила пункт дислокації ворога.