Відзначився блогер: ЗСУ розгромили базу бойовиків "П'ятнашка" за допомогою відео окупантів, — ЗМІ

Російський пропагандист Павло Кукушкін своїми докладними відео з бази допоміг журналістам знайти її розташування. Усі координати були передані українській армії, яка нещодавно знищила пункт дислокації ворога.

21 серпня Донецьк прокинувся від потужних вибухів у місті. Знайти базу проросійських бойовиків "П'ятнашки" та знищити її вдалося завдяки роботі українських журналістів і діяльності російського блогера Павла Кукушкіна. Про це повідомляють у сюжеті Bihus.info.

Почалася історія з виявленням бази бойовиків "П'ятнашки" з похорону так званих волонтерів, які загинули в Шахтарську внаслідок ударів по складу боєприпасів. Журналістам стало зрозуміло, що це не просто волонтери, а хтось важливіший, оскільки на їхній похорон прибув сам ватажок "ДНР" Денис Пушилін.

[ + – ] У Шахтарську були знищені не волонтери, а бойовики "П'ятнашки"

Роспропаганда стверджувала, що вони допомагали мирним жителям і потрапили під обстріл. Однак насправді вони бійці бригади "П'ятнашка", яка була сформована у 2014 році. Журналісти проаналізували акаунти загиблих і "волонтерів", які вижили. Завдяки їхнім публікаціям удалося знайти базу. Після цього журналісти передали всі дані українським розвідникам. Було домовлено, що вони нічого не публікуватимуть про об'єкт, доки військову базу не знищать ЗСУ.

І ось 21 серпня базу знищили влучним ударом українських ракет. Вдалося знищити як базу, так і склади з боєприпасами.

Журналісти змогли встановити розташування завдяки безлічі відео в одному з ангарів. Один із підписів до відео каже, що в "розташування "П'ятнашки" прибув хороший друг лідер байкерів "Нічні вовки". Це були одні з хитрощів, після яких автори переглянули всі відео з цього приміщення. Виявилося, що там постійно було багато зброї. Навіть на похороні "волонтерів" на відео видно ящики з боєкомплектом.

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Виявилося, що пункт дислокації розташований на одному з виробництв. Російські окупанти були на території поряд в одній із будівель. Це допоміг встановити Павло Кукушкін. Він зняв відео з розташування на один із "прильотів" по Макіївці. Вже з цього вдалося зрозуміти, де розташована база проросійських бойовиків.

[ + – ] База розташована на околиці Донецька, її знищили ЗСУ

Нагадаємо, за даними ISW, влада РФ могла інсценувати обстріл "адміністрації" Пушиліна в Донецьку.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі загинула російська військова кореспондентка Земфіра Сулейманова. Вона підірвалася на міні разом зі своїм водієм.