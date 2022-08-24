Влада РФ могла інсценувати обстріл "адміністрації" Пушиліна в Донецьку, — ISW

Мета Росії — виправдати удари по урядових будівлях України у День Незалежності, вважають аналітики.

Російська влада могла організувати удари по окупаційній адміністрації голови "ДНР" Дениса Пушиліна 23 серпня в Донецьку. Їхня мета — виправдати удари по урядових будівлях України у День Незалежності. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Повідомляється, що під час удару Пушилін був відсутній. Російські ЗМІ представили цей напад як прямий український удар по будівлі "уряду ДНР" з метою створення інформаційних умов для завдання ударів у відповідь по будівлі уряду України в День незалежності України", — вважають у відомстві.

Інші висновки ISW:

Російська влада спрямовує сили безпеки в Луганську область, ймовірно, у відповідь на послаблення підтримки війни і небажання місцевих жителів воювати. Розгортання відволікає ці сили від операцій в інших місцях в Україні, що сприяє ширшій нездатності Росії перетворити обмежені тактичні успіхи на оперативні успіхи.

ЗС РФ провели обмежені наземні атаки на північний схід і південь від Бахмута, на північно-західній околиці Донецька та на південний захід від Донецька.

Російські війська досягли обмежених успіхів на схід від Миколаєва та на північному заході Херсонської області.

ЗСУ продовжували завдавати ударів по російських військових об'єктах та наземних комунікаціях у Херсонській області.

Суб'єкти Російської Федерації продовжують підвищувати одноразові надбавки для призовників та, ймовірно, набирають на посади фахівців осіб без військового досвіду.

Активність українських партизанів продовжує заважати російській окупаційній діяльності.

Нагадаємо, 23 серпня окупований Донецьк потрапив під обстріл. Унаслідок чого було зафіксовано пряме влучання в "адміністрацію" ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна. Російські журналісти повідомили про пожежу в будівлі, а місцева окупаційна влада звинуватила у цьому ЗСУ.

Тим часом посольство США в Україні закликало американців залишити країну. Держдеп має інформацію про те, що Росія активізує зусилля щодо завдання ударів по цивільній інфраструктурі та державних об'єктах України найближчими днями.