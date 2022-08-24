Власти РФ могли инсценировать обстрел "администрации" Пушилина в Донецке, — ISW

Цель России — оправдать удары по правительственным зданиям Украины в День Независимости, считают аналитики.

Российские власти могли организовать удары по оккупационной администрации главы "ДНР" Дениса Пушилина 23 августа в Донецке. Их цель — оправдать удары по правительственным зданиям Украины в День Независимости. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны (ISW).

"Сообщается, что во время удара Пушилин отсутствовал. Российские СМИ представили это нападение как прямой украинский удар по зданию "правительства ДНР" с целью создания информационных условий для нанесения ответных ударов по зданию правительства Украины в День независимости Украины", — считают в ведомстве.

Другие выводы ISW:

Российские власти направляют силы безопасности в Луганскую область, вероятно, в ответ на ослабление поддержки войны и растущее нежелание местных жителей воевать. Развертывание отвлекает эти силы от операций в других местах в Украине, что способствует более широкой неспособности России превратить ограниченные тактические успехи в оперативные успехи.

ВС РФ провели ограниченные наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута, на северо-западной окраине Донецка и к юго-западу от Донецка.

Российские войска добились ограниченных успехов к востоку от Николаева и на северо-западе Херсонской области.

ВСУ продолжали наносить удары по российским военным объектам и наземным коммуникациям в Херсонской области.

Субъекты Российской Федерации продолжают повышать единовременные надбавки для призывников и, вероятно, набирают на должности специалистов лиц без военного опыта.

Активность украинских партизан продолжает мешать российской оккупационной деятельности.

Напомним, 23 августа оккупированный Донецк попал пол обстрел. В результате чего было зафиксировано прямое попадание в "администрацию" главаря "ДНР" Дениса Пушилина. Российские журналисты сообщили о пожаре в здании, а местные оккупационные власти обвинили в этом ВСУ.

Тем временем посольство США в Украине призвало американцев покинуть страну. Госдеп располагает информацией о том, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни.